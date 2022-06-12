Посол в Германии сообщил, когда Украина получит немецкие гаубицы

Об этом в интервью НВ, опубликованном 10 июня, рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
Он отметил, что в ближайшее время ожидается осуществление двух обещаний правительства Германии по поводу поставок тяжелого вооружения Украине.
"Семь самоходных гаубиц, которые будут переданы нам, – мы эти системы получим где-то 22 июня. И самоходные зенитные системы, так называемые Gepard. Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 Gepard – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только два решения из всех объявленных немецким правительством на сегодняшний день, которые находятся на стадии реализации", – указал дипломат.
По словам Мельника, на 105-й день после нападения РФ из ФРГ "ни одна единица именно тяжелой техники – по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки – не была поставлена в Украину".
Panzerhaubitze 2000 – самоходная бронированная гаубица немецкого производства, она оснащена пушкой установленной на гусеничной машине, похожей на танк.
Panzerhaubitze 2000 достигает дистанции стрельбы 30 км стандартными боеприпасами, а с боеприпасами повышенной дальности – 40 км. Каждая гаубица управляется пятью солдатами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ согласилась поставлять вооружение в Украину.
28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила 6 мая, что Германия поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000, ее цитирует сайт минобороны Германии. Семь немецких, а также пять голландских Panzerhaubitzen 2000 будут доставлены в Украину, когда украинские солдаты пройдут обучение, отметили в бундесвере.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила 10 мая в Киеве, что Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.
Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и т.д.
1 июня во время выступления в парламенте ФРГ канцлер Олаф Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы.