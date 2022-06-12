ГОРДОН
 
 
МИР

Посол в Германии сообщил, когда Украина получит немецкие гаубицы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина получит от ФРГ семь самоходных гаубиц где-то 22 июня, отметил Мельник
Украина получит от ФРГ семь самоходных гаубиц где-то 22 июня, отметил Мельник
Фото: bmvg.de

Германия намерена поставить в Украину самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 "где-то 22 июня".

Об этом в интервью НВ, опубликованном 10 июня, рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Он отметил, что в ближайшее время ожидается осуществление двух обещаний правительства Германии по поводу поставок тяжелого вооружения Украине.

"Семь самоходных гаубиц, которые будут переданы нам, – мы эти системы получим где-то 22 июня. И самоходные зенитные системы, так называемые Gepard. Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 Gepard – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только два решения из всех объявленных немецким правительством на сегодняшний день, которые находятся на стадии реализации", – указал дипломат.

По словам Мельника, на 105-й день после нападения РФ из ФРГ "ни одна единица именно тяжелой техники – по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки – не была поставлена в Украину".

Panzerhaubitze 2000 – самоходная бронированная гаубица немецкого производства, она оснащена пушкой установленной на гусеничной машине, похожей на танк.

Panzerhaubitze 2000 достигает дистанции стрельбы 30 км стандартными боеприпасами, а с боеприпасами повышенной дальности – 40 км. Каждая гаубица управляется пятью солдатами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ согласилась поставлять вооружение в Украину.

28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила 6 мая, что Германия поставит Украине семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000, ее цитирует сайт минобороны Германии. Семь немецких, а также пять голландских Panzerhaubitzen 2000 будут доставлены в Украину, когда украинские солдаты пройдут обучение, отметили в бундесвере.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила 10 мая в Киеве, что Германия и Нидерланды предоставят Украине 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000.

Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты и т.д. 

1 июня во время выступления в парламенте ФРГ канцлер Олаф Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Бербок уточнила, что их поставка может занять месяцы

Теги: Германия, Украина, оружие, ФРГ, вооружение, военная помощь, артиллерия, Андрей Мельник, война России против Украины, интервью, посол
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео
Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  The Rasmus презентовала клип на новую песню Rise. Видео
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
  Крутоголов рассказал, кто из россиян и белорусов останется в украинском проекте "Дизель Шоу"
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
Экс-президент Франции Олланд женился на актрисе Гайе. Она стала его первой официальной женой
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера (308453)
2
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (156234)
3
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (51934)
4
В сети спорят, на кого похожа дочь Ани Лорак (34918)
5
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле (32837)
6
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную (29126)
7
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото (22366)
8
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото (19031)
 
 
 
 