Посол в Германии сообщил, когда Украина получит немецкие гаубицы

Об этом в интервью НВ, опубликованном 10 июня, рассказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Он отметил, что в ближайшее время ожидается осуществление двух обещаний правительства Германии по поводу поставок тяжелого вооружения Украине.

"Семь самоходных гаубиц, которые будут переданы нам, – мы эти системы получим где-то 22 июня. И самоходные зенитные системы, так называемые Gepard. Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 Gepard – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только два решения из всех объявленных немецким правительством на сегодняшний день, которые находятся на стадии реализации", – указал дипломат.

По словам Мельника, на 105-й день после нападения РФ из ФРГ "ни одна единица именно тяжелой техники – по меньшей мере это артиллерия, гаубицы, БМП, танки – не была поставлена в Украину".

Panzerhaubitze 2000 – самоходная бронированная гаубица немецкого производства, она оснащена пушкой установленной на гусеничной машине, похожей на танк.

Panzerhaubitze 2000 достигает дистанции стрельбы 30 км стандартными боеприпасами, а с боеприпасами повышенной дальности – 40 км. Каждая гаубица управляется пятью солдатами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)