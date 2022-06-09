Польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте, это пятый вид артиллерии калибра 155 мм в Украине – Резников

"Рад сообщить, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ Krab. После орудий М777 и FH70, САУ Caesar и М109А3 это пятый вид артиллерии калибра 155 мм, который нам удалось привлечь", – написал Резников.
По его словам, Минобороны уже обеспечило поставки Вооруженным силам Украины более 150 артиллерийских платформ калибра 155 мм.
"Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, состоявших на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому расход меньший", – сказал глава ведомства.
Одновременно в ВСУ было поставлено более полусотни орудий других крупных калибров, а также снарядов к ним, составляющих уже более 75% объема, который был к началу полномасштабного российского вторжения. Также в Украину за это время были поставлены десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним.
"По артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило первоначальный запрос от Вооруженных сил на 90%. На 100% эта первоначальная потребность будет закрыта в течение одной-двух недель. Но меняются обстоятельства на поле боя – увеличивается потребность", – отметил Резников.
По словам министра, купленного, полученного от партнеров и произведенного Украиной самостоятельно оружия "хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе", но не от России. Он подчеркнул, что теперь Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
AHS Krab – польская национальная САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90, для шасси – южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola. Максимальная дальность стрельбы САУ Krab составляет 40 км с базовым боекомплектом. Скорострельность – 6 выстрелов в минуту.
В конце мая – начале июня польские СМИ, в частности Polskie Radio и Dzennik, сообщали, что Польша передала Украине 18 гаубиц Krab и намерена изготовить и продать еще несколько десятков.
7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита на Huta Stalowa Wola объявил о подписании между Украиной и Польшей контракта о поставках оружия. Он отметил, что это "один из крупнейших, если не самый крупный", контракт на экспорт вооружений из Польши за последние 30 лет. В сообщении прямо не упоминались САУ Krab, но именно они были на фотографиях с завода, которыми пресс-служба Моравецкого проиллюстрировала новость о его визите.
7 июня советник главы ОП Алексей Арестович сказал в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина, что на поставку 54 "очень хороших, мощнейших" польских гаубиц может уйти несколько месяцев, поскольку часть из них еще надо произвести.