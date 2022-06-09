ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польские САУ Krab готовы к выполнению задач на фронте, это пятый вид артиллерии калибра 155 мм в Украине – Резников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гаубицы Krab производит польский завод Huta Stalowa Wola
Гаубицы Krab производит польский завод Huta Stalowa Wola
Фото: gov.pl

Украина получила от Польши самоходные артиллерийские установки Krab калибра 155 мм. Об этом 9 июня написал в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

"Рад сообщить, что к выполнению боевых задач на фронте готовы польские САУ Krab. После орудий М777 и FH70, САУ Caesar и М109А3 это пятый вид артиллерии калибра 155 мм, который нам удалось привлечь", – написал Резников.

По его словам, Минобороны уже обеспечило поставки Вооруженным силам Украины более 150 артиллерийских платформ калибра 155 мм.

"Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, состоявших на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому расход меньший", – сказал глава ведомства.

Одновременно в ВСУ было поставлено более полусотни орудий других крупных калибров, а также снарядов к ним, составляющих уже более 75% объема, который был к началу полномасштабного российского вторжения. Также в Украину за это время были поставлены десятки единиц РСЗО советского образца и десятки тысяч снарядов, сотни минометов и сотни тысяч выстрелов к ним.

"По артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило первоначальный запрос от Вооруженных сил на 90%. На 100% эта первоначальная потребность будет закрыта в течение одной-двух недель. Но меняются обстоятельства на поле боя – увеличивается потребность", – отметил Резников.

По словам министра, купленного, полученного от партнеров и произведенного Украиной самостоятельно оружия "хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе", но не от России. Он подчеркнул, что теперь Украине необходимо получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним, привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, получить боевые самолеты и средства ПВО для защиты неба.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/426456056157418

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

AHS Krab – польская национальная САУ. При ее производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90, для шасси – южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является польский завод Huta Stalowa Wola. Максимальная дальность стрельбы САУ Krab составляет 40 км с базовым боекомплектом. Скорострельность – 6 выстрелов в минуту.

В конце мая – начале июня польские СМИ, в частности Polskie Radio и Dzennik, сообщали, что Польша передала Украине 18 гаубиц Krab и намерена изготовить и продать еще несколько десятков.

7 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита на Huta Stalowa Wola объявил о подписании между Украиной и Польшей контракта о поставках оружия. Он отметил, что это "один из крупнейших, если не самый крупный", контракт на экспорт вооружений из Польши за последние 30 лет. В сообщении прямо не упоминались САУ Krab, но именно они были на фотографиях с завода, которыми пресс-служба Моравецкого проиллюстрировала новость о его визите. 

7 июня советник главы ОП Алексей Арестович сказал в эфире программы "Фейгин LIVE" на YouTube-канале российского правозащитника и блогера Марка Фейгина, что на поставку 54 "очень хороших, мощнейших" польских гаубиц может уйти несколько месяцев, поскольку часть из них еще надо произвести. 

Теги: Польша, оружие, Вооруженные силы Украины, вооружение, Алексей Резников, артиллерия, Минобороны, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Робби Уильямс заявил, что готов приехать в Украину, чтобы спеть на "Евровидении 2023"
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
Организаторы фестиваля в РФ отменили выступление Манижи "по независящим от них причинам". Ранее певица сделала антивоенные заявления
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот и платим. В том числе кровью". Арестович рассказал о коллективной карме и реформах, которые нужно провести в Украине (186526)
2
"Ден сказал, что это может мне навредить". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какое решение приняла в первый день войны (85698)
3
"Были разные мнения относительно президента". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко рассказала, чем ее удивил Зеленский (79922)
4
"Показана "отрыжкой ельцинской эпохи". Журналист сообщил, что в РФ сняли "масштабно отвратительный" фильм о Пугачевой (32376)
5
Арестович прокомментировал петицию о присвоении Зеленскому и ему званий гетмана и кошевого атамана (22913)
6
"Я никому ничего не должен". В сети обсуждают поведение принца Луи, который на людях строил рожицы матери и показывал ей язык. Видео (19841)
7
Анатолий Анатолич рассказал, чем его кума Loboda отличается от Ани Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко (19017)
8
"Жить в Раше – это все равно, что заразиться чумой". Замалчивающая войну в Украине Лолита возмутила сеть своим постом (18497)
 
 
 
 