Премьер Польши объявил о подписании крупного контракта на поставки "важного на поле боя" оружия Украине

Об этом сообщает сайт канцелярии премьера Польши.
"Мы подписываем один из крупнейших, если не самый крупный, контрактов на экспорт вооружений за последние три десятилетия. Это продажа оружия для украинцев", – сказал Моравецкий.
Он заявил, что речь идет о хорошо зарекомендовавшем себя оружии, которое будет "очень важным на поле боя – скорее всего, на востоке Украины", но не сообщил других деталей ни о самом оружии, ни о сумме контракта.
По словам Моравецкого, частично контракт Украина покроет из своего бюджета, частично – за счет помощи, предоставленной ЕС. Польша эти средства сможет направить на расширение своего производственного потенциала, сказал он.
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С начала полномасштабного вторжения РФ (с 24 февраля) Польша, по информации МВД Украины на 19 мая, приняла больше 3,3 млн украинцев и, как говорил президент Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали себя там не беженцами, а "как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.
Кроме того, Украина и Польша 1 июня подписали меморандум о создании комиссии, которая подготовит рекомендации по созданию совместного предприятия по изготовлению оружия.