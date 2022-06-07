Премьер Польши объявил о подписании крупного контракта на поставки "важного на поле боя" оружия Украине

Моравецкий: Мы подписываем один из крупнейших, если не самый крупный, контрактов на экспорт вооружений за последние три десятилетия. Это продажа оружия для украинцев Фото: Kancelaria Premiera / Twitter

Об этом сообщает сайт канцелярии премьера Польши.

"Мы подписываем один из крупнейших, если не самый крупный, контрактов на экспорт вооружений за последние три десятилетия. Это продажа оружия для украинцев", – сказал Моравецкий.

Он заявил, что речь идет о хорошо зарекомендовавшем себя оружии, которое будет "очень важным на поле боя – скорее всего, на востоке Украины", но не сообщил других деталей ни о самом оружии, ни о сумме контракта.

По словам Моравецкого, частично контракт Украина покроет из своего бюджета, частично – за счет помощи, предоставленной ЕС. Польша эти средства сможет направить на расширение своего производственного потенциала, сказал он.

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