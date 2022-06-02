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ПОЛИТИКА

Украина и Польша начали подготовку к созданию совместного предприятия по производству оружия

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Правительства Польши и Украины под руководством Моравецкого и Шмыгаля подписали восемь соглашений о сотрудничестве в разных сферах
Правительства Польши и Украины под руководством Моравецкого и Шмыгаля подписали восемь соглашений о сотрудничестве в разных сферах
Фото: kmu.gov.ua

Украина и Польша 1 июня подписали меморандум о создании комиссии, которая подготовит рекомендации по созданию совместного предприятия по изготовлению оружия. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина Украины по итогам встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Совета министров Польши Матеуша Моравецкого.

Стороны подписали ряд двусторонних документов. В частности, меморандум о создании польско-украинской комиссии по налаживанию кооперации между предприятиями двух стран. Она должна подготовить рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники.

"Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создавать современные виды оборонного оружия", – заявил Шмыгаль.

Также подписаны декларации по развитию украинских общин как части плана послевоенного восстановления и взаимодействию пограничных служб, меморандум по усилению кооперации в сфере энергетики.

"Наши страны согласились с необходимостью увеличить трансграничную торговлю электроэнергией и восстановить линии электропередач Хмельницкой АЭС – Жешув. Для Украины это очень важный проект, который откроет дополнительные возможности экспорта украинской электроэнергии в Европу", – сказал Шмыгаль. 

Кроме того, подписан меморандум между министерствами культуры Украины и Польши по сотрудничеству в вопросах национальной памяти. По словам главы украинского правительства, он позволит "в условиях плодотворного диалога решить все связанные с прошлым нашими странами вопросы".

Контекст:

1 июня в Киеве прошли межправительственные консультации Украины и Польши с участием премьер-министров Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого. По их итогам, как заявил Шмыгаль, правительства стран подписали восемь соглашений о сотрудничестве в разных сферах, сообщил "Укринформ"

Также было принято совместное заявление правительств, оно опубликовано на сайте Кабмина. 

С начала полномасштабного вторжения РФ (с 24 февраля) Польша приняла больше 3,3 млн украинцев и, как говорил президент Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, а "как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.

Президент Польши Анджей Дуда 3 мая выражал надежду, что Украина "будет на десятилетия, а может быть, дай бог, на столетия братским для Польши государством".

Теги: Польша, оружие, вооружение, военная техника, меморандум, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, Денис Шмыгаль, соглашение, военное сотрудничество, сотрудничество
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