Украина и Польша начали подготовку к созданию совместного предприятия по производству оружия

Стороны подписали ряд двусторонних документов. В частности, меморандум о создании польско-украинской комиссии по налаживанию кооперации между предприятиями двух стран. Она должна подготовить рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники.
"Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создавать современные виды оборонного оружия", – заявил Шмыгаль.
Также подписаны декларации по развитию украинских общин как части плана послевоенного восстановления и взаимодействию пограничных служб, меморандум по усилению кооперации в сфере энергетики.
"Наши страны согласились с необходимостью увеличить трансграничную торговлю электроэнергией и восстановить линии электропередач Хмельницкой АЭС – Жешув. Для Украины это очень важный проект, который откроет дополнительные возможности экспорта украинской электроэнергии в Европу", – сказал Шмыгаль.
Кроме того, подписан меморандум между министерствами культуры Украины и Польши по сотрудничеству в вопросах национальной памяти. По словам главы украинского правительства, он позволит "в условиях плодотворного диалога решить все связанные с прошлым нашими странами вопросы".
1 июня в Киеве прошли межправительственные консультации Украины и Польши с участием премьер-министров Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого. По их итогам, как заявил Шмыгаль, правительства стран подписали восемь соглашений о сотрудничестве в разных сферах, сообщил "Укринформ".
Также было принято совместное заявление правительств, оно опубликовано на сайте Кабмина.
С начала полномасштабного вторжения РФ (с 24 февраля) Польша приняла больше 3,3 млн украинцев и, как говорил президент Владимир Зеленский, делает все, чтобы они чувствовали там себя не беженцами, а "как дома". Также Польша предоставляет Украине военную помощь.
Президент Польши Анджей Дуда 3 мая выражал надежду, что Украина "будет на десятилетия, а может быть, дай бог, на столетия братским для Польши государством".