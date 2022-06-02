Украина и Польша начали подготовку к созданию совместного предприятия по производству оружия

Правительства Польши и Украины под руководством Моравецкого и Шмыгаля подписали восемь соглашений о сотрудничестве в разных сферах Фото: kmu.gov.ua

Стороны подписали ряд двусторонних документов. В частности, меморандум о создании польско-украинской комиссии по налаживанию кооперации между предприятиями двух стран. Она должна подготовить рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники.

"Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создавать современные виды оборонного оружия", – заявил Шмыгаль.

Также подписаны декларации по развитию украинских общин как части плана послевоенного восстановления и взаимодействию пограничных служб, меморандум по усилению кооперации в сфере энергетики.

"Наши страны согласились с необходимостью увеличить трансграничную торговлю электроэнергией и восстановить линии электропередач Хмельницкой АЭС – Жешув. Для Украины это очень важный проект, который откроет дополнительные возможности экспорта украинской электроэнергии в Европу", – сказал Шмыгаль.

Кроме того, подписан меморандум между министерствами культуры Украины и Польши по сотрудничеству в вопросах национальной памяти. По словам главы украинского правительства, он позволит "в условиях плодотворного диалога решить все связанные с прошлым нашими странами вопросы".