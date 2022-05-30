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Дуда заявил, что Польша готова стать гарантом безопасности Украины, если Киев обратится с соответствующим предложением

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Польша поддерживает Украину всеми силами, которые имеет, отметил Дуда
Польша поддерживает Украину всеми силами, которые имеет, отметил Дуда
Фото: president.gov.ua

Польша готова стать государством – гарантом безопасности Украины после окончания войны, которую 24 февраля против нее начала Россия.

Об этом в интервью Фариду Закария, видеозапись которого опубликована 29 мая на сайте телеканала CNN, заявил президент Польши Анджей Дуда.

"[Президент] Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств – гарантов безопасности Украины. Сегодня мы поддерживаем Украину всеми силами, которые у нас есть. Потому мы считаем, что обязаны это сделать как соседи. Если Украина попросит нас... то тогда да, Польша примет в этом участие", – сказал Дуда.

Он отметил, что Польша уже приютила более 2 млн беженцев из Украины, которых называет гостями.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После очередного раунда переговоров с Россией 29 марта в Турции, когда Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности, Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли СШАИталияГерманияВеликобритания  и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если Украина получит "четкие гарантии" ее безопасности от ряда государств, вносить изменения в Конституцию Украины по вопросу НАТО не будут.

На безблоковом статусе Украины настаивает Россия.

Теги: Россия, Украина, Польша, беженцы, переговоры, нападение, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, война России против Украины, президент, безопасность, интервью
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