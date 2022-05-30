Дуда заявил, что Польша готова стать гарантом безопасности Украины, если Киев обратится с соответствующим предложением

Об этом в интервью Фариду Закария, видеозапись которого опубликована 29 мая на сайте телеканала CNN, заявил президент Польши Анджей Дуда.

"[Президент] Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств – гарантов безопасности Украины. Сегодня мы поддерживаем Украину всеми силами, которые у нас есть. Потому мы считаем, что обязаны это сделать как соседи. Если Украина попросит нас... то тогда да, Польша примет в этом участие", – сказал Дуда.

Он отметил, что Польша уже приютила более 2 млн беженцев из Украины, которых называет гостями.

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