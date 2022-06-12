"Если доставлять самолетами, он будет золотой". Жданов объяснил, когда Украина начнет получать технику по ленд-лизу

Партнеры доставляют в Украину самолетами "то, что можно", то есть более легкое оружие, как, например гаубицы М777 (на фото), пояснил Жданов Фото: U.S. Department of Defense (DoD) / Facebook

Жданов, ответил утвердительно на вопрос Гордона, есть ли шанс, что Украина получит "все, что нужно украинской армии, чтобы прогнать этих чертей отсюда"

"Дело в том, что все что, мы получаем сегодня, – это грантовая помощь от наших стран-партнеров, тех, кто нас хочет поддержать (но не так, как господин Шольц – одной рукой дает, а другой не дает). Эта грантовая помощь зависит от возможностей каждой страны. Скажу так, что для маленькой Словакии восемь гаубиц Zuzana-2, которые они хотят нам передать, – это огромная помощь в масштабах их вооруженных сил. Для них это большая помощь. Польша, как более мощная держава, – 60 САУ Krab – отличная помощь. Но это не ленд-лиз. Вот в чем разница", – отметил он.

Ленд-лиз, как подчеркнул Жданов, "заработал ровно в тот день", когда президент США Джо Байден подписал закон его финансировании.

"Именно в тот день американская пресса сообщила, что в каком-то порту (не помню названия) началась отгрузка техники на судно обеспечения военно-морских сил США. Вот теперь посчитайте. Это было, по-моему 15 мая. [...] Загрузка парохода – Атлантика – разгрузка парохода в Европе – погрузка на железнодорожный состав – прибытие в Украину. Сколько? Где-то месяца полтора", – продолжил он.

Жданов напомнил, что закон о выделении $40 млрд для реагирования на российскую агрессию, предусматривающий предоставление Украине военной помощи, Байден подписывал во время поездки в Южную Корею. Таким образом Белый дом хотел показать ускорение процесса предоставления оборонной помощи Украине, считает Жданов.

По мнению эксперта, доставлять вооружение по ленд-лизу транспортными самолетами нерационально.

"Смысл?! Это будет золотой ленд-лиз: деньги кончатся быстрее, чем привезут технику. Ну, 80 тонн берет на борт [транспортный самолет] Hercules. 46 тонн весит самоходка. То есть он даже две не возьмет. Вот в чем проблема. То, что можно везти, они везут: гаубицы М777 летят все самолетами, потому что они легкие", – пояснил Жданов, отметив, что украинские артиллеристы дали гаубице М777 название "три топора" – из-за сходства цифры 7 с топором.

Также самолетами Австралия переправила Украине бронемашины – из-за большого расстояния между странами и понимания, что эта помощь нужна быстро, отметил Жданов. Это тоже была грантовая помощь, сказал он.

"А тяжелое вооружение куда? А Bradley или самоходки M109 – куда их загонять в самолет? Это только Россия может позволить себе возить тяжелое вооружение транспортными самолетами в Сирию – практически по одной-две машины на транспортный борт", – добавил Жданов.

По его оценке, оружие в необходимом объеме Украина начнет получать "во второй половине лета" – в конце июля или начале августа.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)