ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Если доставлять самолетами, он будет золотой". Жданов объяснил, когда Украина начнет получать технику по ленд-лизу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Партнеры доставляют в Украину самолетами "то, что можно", то есть более легкое оружие, как, например гаубицы М777 (на фото), пояснил Жданов
Партнеры доставляют в Украину самолетами "то, что можно", то есть более легкое оружие, как, например гаубицы М777 (на фото), пояснил Жданов
Фото: U.S. Department of Defense (DoD) / Facebook

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что закон о ленд-лизе для Украины уже работает, а военную помощь по этой программе не доставляют самолетами.

Жданов, ответил утвердительно на вопрос Гордона, есть ли шанс, что Украина получит "все, что нужно украинской армии, чтобы прогнать этих чертей отсюда"

"Дело в том, что все что, мы получаем сегодня, – это грантовая помощь от наших стран-партнеров, тех, кто нас хочет поддержать (но не так, как господин Шольц – одной рукой дает, а другой не дает). Эта грантовая помощь зависит от возможностей каждой страны. Скажу так, что для маленькой Словакии восемь гаубиц Zuzana-2, которые они хотят нам передать, – это огромная помощь в масштабах их вооруженных сил. Для них это большая помощь. Польша, как более мощная держава, – 60 САУ Krab – отличная помощь. Но это не ленд-лиз. Вот в чем разница", – отметил он.

Ленд-лиз, как подчеркнул Жданов, "заработал ровно в тот день", когда президент США Джо Байден подписал закон его финансировании. 

"Именно в тот день американская пресса сообщила, что в каком-то порту (не помню названия) началась отгрузка техники на судно обеспечения военно-морских сил США. Вот теперь посчитайте. Это было, по-моему 15 мая. [...] Загрузка парохода – Атлантика – разгрузка парохода в Европе – погрузка на железнодорожный состав – прибытие в Украину. Сколько?  Где-то месяца полтора", – продолжил он.

Жданов напомнил, что закон о выделении $40 млрд для реагирования на российскую агрессию, предусматривающий предоставление Украине военной помощи, Байден подписывал во время поездки в Южную Корею. Таким образом Белый дом хотел показать ускорение процесса предоставления оборонной помощи Украине, считает Жданов. 

По мнению эксперта, доставлять вооружение по ленд-лизу транспортными самолетами нерационально. 

"Смысл?! Это будет золотой ленд-лиз: деньги кончатся быстрее, чем привезут технику. Ну, 80 тонн берет на борт [транспортный самолет] Hercules. 46 тонн весит самоходка. То есть он даже две не возьмет. Вот в чем проблема. То, что можно везти, они везут: гаубицы М777 летят все самолетами, потому что они легкие", – пояснил Жданов, отметив, что украинские артиллеристы дали гаубице М777 название "три топора" – из-за сходства цифры 7 с топором. 

Также самолетами Австралия переправила Украине бронемашины – из-за большого расстояния между странами и понимания, что эта помощь нужна быстро, отметил Жданов. Это тоже была грантовая помощь, сказал он. 

"А тяжелое вооружение куда? А Bradley или самоходки M109 – куда их загонять в самолет? Это только Россия может позволить себе возить тяжелое вооружение транспортными самолетами в Сирию – практически по одной-две машины на транспортный борт", – добавил Жданов. 

По его оценке, оружие в необходимом объеме Украина начнет получать "во второй половине лета" – в конце июля или начале августа.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $7,3 млрд на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе около $5,3 млрд помощи в области безопасности с начала работы администрации президента Джо Байдена (из них 4,6 млрд – с 24 февраля), сообщили в Пентагоне 1 июня.

В мае Конгресс утвердил выделение $40 млрд, из которых $6 млрд предусмотрено на усиление безопасности Украины. О первом пакете из этой суммы и 11-м с начала вторжения – стоимостью $700 млн – Байден объявил 1 июня, в него входят РСЗО HIMARS.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины (Байден подписал его 9 мая). Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России. Украина не должна будет заранее платить за поставки техники и вооружения, ей будет предоставлена отсрочка по оплате.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Польша, Австралия, Словакия, Джо Байден, вооружение, военная помощь, Белый дом, война России против Украины, Олег Жданов, ленд-лиз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая красивая". Dzidzio показал свою племянницу
"Какая красивая". Dzidzio показал свою племянницу
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях"
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях"
"Это создаст прецедент для моего народа. В Африке всегда были короли и королевы". Шаман Варретт высказался о браке с принцессой Норвегии
"Это создаст прецедент для моего народа. В Африке всегда были короли и королевы". Шаман Варретт высказался о браке с принцессой Норвегии
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа
Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео
Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
"Устала". Plus-size-модель Грэм сделала селфи во время кормления грудью шестимесячных близнецов
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
28-летний Бибер сообщил о недуге, который вызвал паралич лица
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
"Гэбэшное быдло из питерской подворотни". Кондратюк высказался о Путине и показал его изображение с голым торсом
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  Мирзоян презентовал песню "Вальс Ірпінь". Видео
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
  "Зашуганные людишки, униженные жизнью". Роднянский высказался о российских оккупантах родом из проблемных регионов
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Роднянский о Медведеве: У него получается выглядеть идиотом. Я раньше думал, что он пьет боярышник, сегодня думаю, что стекломойные средства (158007)
2
"Потрясающая с головы до пальцев ног". 52-летняя Лопес надела комбинезон с эффектом отсутствия одежды (55036)
3
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (42198)
4
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото (33121)
5
"Думала, ищу принца, но все это время мне была нужна принцесса". 42-летняя Ребел Уилсон показала свою новую возлюбленную (29905)
6
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото (22589)
7
"Марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в суп сыпал!" Макаревича обвинили в причастности к "госперевороту в Беларуси" (18625)
8
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита шокировала сеть новой стрижкой (16414)
 
 
 
 