"Дайте нам инструменты, и мы закончим работу". Резников обратился к странам Запада словами Черчилля

Резников призвал ускорить поставки оборонной помощи. По словам министра, на некоторых участках фронта российские войска имеют в 10 раз больше огневой мощи, чем украинские.

Как сказал Резников, реактивные системы залпового огня – в процессе поставки и поступят скоро, "возможно, через неделю, возможно, через две". Украине нужно большое количество РЗСО, отмечает издание. The Economist пишет, что западные военачальники выразили обеспокоенность тем, что украинские военные могут быть не готовы освоить военную технику так быстро, как хотелось бы, но Резников отверг эти доводы.

Министр напомнил, что западную артиллерию украинские военные освоили за две недели. Украина готова перевести свое вооружение на стандарты НАТО за месяц, подчеркнул он и процитировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: "Дайте нам инструменты, и мы закончим работу". Эту фразу Черчилль произнес 80 лет назад, когда Великобритания просила у США поддержки во Второй мировой войне, отмечает "Укринформ".

Говоря о военной помощи Запада, Резников отметил, что "бюрократия и прагматизм Запада оказались намного сильнее его ценностей", а союзники больше говорят о ценностях, чем защищают их.

Журналисты спросили, сдерживает ли Резников эмоции во время переговоров с коллегами в Берлине и Париже, он ответил утвердительно, но добавил, что в неформальной обстановке может произнести "несколько довольно резких слов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)