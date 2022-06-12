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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дайте нам инструменты, и мы закончим работу". Резников обратился к странам Запада словами Черчилля

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Резников процитировал Черчилля, говоря о военной помощи Украине
Резников процитировал Черчилля, говоря о военной помощи Украине
Фото: ЕРА

Украина готова перейти на вооружение стандартов и калибров НАТО за месяц. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью журналу The Economist, вышедшем 12 июня.

Резников призвал ускорить поставки оборонной помощи. По словам министра, на некоторых участках фронта российские войска имеют в 10 раз больше огневой мощи, чем украинские.

Как сказал Резников, реактивные системы залпового огня – в процессе поставки и поступят скоро, "возможно, через неделю, возможно, через две". Украине нужно большое количество РЗСО, отмечает издание. The Economist пишет, что западные военачальники выразили обеспокоенность тем, что украинские военные могут быть не готовы освоить военную технику так быстро, как хотелось бы, но Резников отверг эти доводы. 

Министр напомнил, что западную артиллерию украинские военные освоили за две недели. Украина готова перевести свое вооружение на стандарты НАТО за месяц, подчеркнул он и процитировал слова бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: "Дайте нам инструменты, и мы закончим работу". Эту фразу Черчилль произнес 80 лет назад, когда Великобритания просила у США поддержки во Второй мировой войне, отмечает "Укринформ"

Говоря о военной помощи Запада, Резников отметил, что "бюрократия и прагматизм Запада оказались намного сильнее его ценностей", а союзники больше говорят о ценностях, чем защищают их. 

Журналисты спросили, сдерживает ли Резников эмоции во время переговоров с коллегами в Берлине и Париже, он ответил утвердительно, но добавил, что в неформальной обстановке может произнести "несколько довольно резких слов". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.

26 апреля прошла первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что благодаря встрече произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по поводу передачи Украине оружия.

По итогам второй встречи 23 мая новую военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

9 июня Резников заявил, что оружия, которое Украина получила, купила, изготовила, хватило бы для победоносной обороны от любой армии в Европе, но не от России. "Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет. Но в то же время я благодарен странам, которые нас поддерживают, – в частности, США, Великобритании, Польше, нашим балтийским друзьям. И всем другим государствам, помогающим сдерживать российское зло", – отметил Резников. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, НАТО, Франция, Берлин, вооружение, военная помощь, Париж, Алексей Резников, война России против Украины
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