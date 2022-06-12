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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чиновник Генштаба ВСУ применил оружие в спальном районе Киева – Резников

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Резников: Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы будет реакция
Резников: Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция
Фото: Резніков Олексій / Facebook

В одном из спальных районов Киева чиновник Генштаба Вооруженных сил Украины применил оружие. Об этом в Facebook 12 июня сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – руководитель одного из управлений – совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения. Создана соответствующая комиссия во главе с заместителем главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком", – написал Резников.

По его словам, на время расследования чиновник отстранен от исполнения обязанностей.

"Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий чиновника была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания. Наши воины сдерживают орду врага, кладут свои жизни, чтобы в мирных городах дети были в безопасности, насколько это возможно во время войны с Россией. Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция. Если были ожидания безнаказанности – это ошибка", – подчеркнул глава Минобороны.

О результатах расследования он пообещал сообщить после его завершения.

Других подробностей об инциденте министр не предоставил.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/428493472620343

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оружие, Генштаб ВСУ, Алексей Резников, Минобороны
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