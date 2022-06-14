"Если все предупреждали нас о вторжении, то почему не закрыли небо, не дали оружие и не ввели санкции?" Зеленский о словах Байдена

Зеленский (на фото) считает, что что Западу было бы справедливо слушать Украину накануне конфликта Фото: ЕРА

Отвечая на вопрос журналиста, почему он не отреагировала на данные разведки от президента США Джо Байдена, Зеленский ответил, что Западу было бы справедливо слушать Украину накануне конфликта.

"Было бы справедливо, если бы меня, как украинского лидера, выслушали заранее, прислушались к тому, от чего мы предостерегали. Я имею в виду упреждающие санкции, чтобы война не началась", – сказал он.

Глава государства отметил, что Украина обращала внимание Запада на агрессивные действия РФ в Черном море, на ракетную программу и необходимое противодействие им

"Мы предложили, мы сказали, что Россия перекроет Черное море. Мы говорили и о ракетной программе, я о ней год назад доложил и представил программу, какие средства ПВО нам нужны для защиты", – продолжил Зеленский.

Он считает, если бы Украину услышали, у нее было бы больше шансов остановить вторжение.

"Смотрите, если бы все произошло так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не введены временные санкции, чтобы президента России задержали в превентивном порядке?" – задал ответный вопрос президент.

"Скажем честно: мы к этому готовились, в начале нас никто не поддерживал, а сейчас я благодарен всем партнерам за поддержку, которую мы имеем", – подвел итог глава государства.