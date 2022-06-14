ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если все предупреждали нас о вторжении, то почему не закрыли небо, не дали оружие и не ввели санкции?" Зеленский о словах Байдена

Зеленский (на фото) считает, что что Западу было бы справедливо слушать Украину накануне конфликта
Зеленский (на фото) считает, что что Западу было бы справедливо слушать Украину накануне конфликта
Фото: ЕРА

Западные партнеры ограничились предупреждениями о полномасштабном вторжении России, не предприняв шагов и мер, которые могли не допустить этот конфликт. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому каналу ZDF, опубликованном 14 июня.

Отвечая на вопрос журналиста, почему он не отреагировала на данные разведки от президента США Джо Байдена, Зеленский ответил, что Западу было бы справедливо слушать Украину накануне конфликта.

"Было бы справедливо, если бы меня, как украинского лидера, выслушали заранее, прислушались к тому, от чего мы предостерегали. Я имею в виду упреждающие санкции, чтобы война не началась", – сказал он.

Глава государства отметил, что Украина обращала внимание Запада на агрессивные действия РФ в Черном море, на ракетную программу и необходимое противодействие им

"Мы предложили, мы сказали, что Россия перекроет Черное море. Мы говорили и о ракетной программе, я о ней год назад доложил и представил программу, какие средства ПВО нам нужны для защиты", – продолжил Зеленский.

Он считает, если бы Украину услышали, у нее было бы больше шансов остановить вторжение. 

"Смотрите, если бы все произошло так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не введены временные санкции, чтобы президента России задержали в превентивном порядке?" – задал ответный вопрос президент.

"Скажем честно: мы к этому готовились, в начале нас никто не поддерживал, а сейчас я благодарен всем партнерам за поддержку, которую мы имеем", – подвел итог глава государства.

Контекст:

10 июня Байден заявил, что Зеленский проигнорировал предупреждения о том, что Россия вторгнется в страну. "Многие думали, что я, возможно, преувеличиваю, но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") собирается перейти границу. Не было никаких сомнений. И Зеленский не хотел этого слышать, как и многие люди... Я понимаю, почему они не хотели этого слышать", – сказал Байден.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в ответ напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом и лидеры подробно обменивались мнениями и оценками ситуации. Он напомнил также, что Зеленский просил ввести превентивные санкции против РФ.

Теги: Россия, санкции, Джо Байден, Черное море, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины
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