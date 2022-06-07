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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден приказал рассекретить разведданные накануне вторжения РФ из-за скептицизма союзников – глава американской разведки

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По словам Хейнс, США много делились информацией с партнерами и союзниками
По словам Хейнс, США много делились информацией с партнерами и союзниками
Фото: EPA

Президент США Джо Байден отдал приказ о рассекречивании разведданных в преддверии вторжения РФ в Украину в феврале, поскольку заявления официальных лиц США о готовящемся нападении были встречены американскими партнерами и союзниками со "скептицизмом".

Об этом рассказала на конференции по кибербезопасности 6 июня директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщил CNN.

"Когда мы объяснили [ситуацию] нашим политикам и наши политики пошли к своим собеседникам, они обнаружили изрядную долю скептицизма", – сказала Хейнс.

После этого, по ее словам, президент велел разведке "поделиться как можно большим количеством информации и убедиться, что люди видят то, что видите вы", чтобы США могли более продуктивно взаимодействовать с партнерами и строить планы в связи с возможностью российского вторжения. 

По словам Хейнс, США много делились информацией с партнерами и союзниками, а также разрабатывали механизмы обмена данными, которые можно будет использовать в будущем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

Уже в начале ноября США предупреждали европейских партнеров по поводу возможной военной операции РФ против Украины, со ссылкой на источники писал Bloomberg. Агентство отмечало, что оценки Вашингтона основывались на информации, которой США еще не поделились с ЕС. 

Позднее, как отмечает CNN, администрация Байдена выборочно рассекретила и передала разведывательные данные по поводу агрессии России дружественным странам. 

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину.

23 февраля США предупредили украинские власти, что Россия готовится к полномасштабному вторжению в течение следующих 48 часов, сообщали СМИ со ссылкой на представителей американской разведки. Союзники США по НАТО получили аналогичные разведывательные данные. Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, подтвердил журналу Newsweek, что такое предупреждение было получено, но отметил, что это уже "третий раз за месяц, когда Киеву советовали готовиться к предстоящим широкомасштабным военным действиям".

После вторжения США продолжили делиться с Украиной разведданными, заявлял в марте Пентагон. По сообщениям СМИ, эта информация помогла украинским военным ликвидировать многих российских генералов и затопить крейсер "Москва".

Теги: Россия, США, Джо Байден, разведка, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Аврил Хейнс
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