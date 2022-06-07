Байден приказал рассекретить разведданные накануне вторжения РФ из-за скептицизма союзников – глава американской разведки

По словам Хейнс, США много делились информацией с партнерами и союзниками Фото: EPA

Об этом рассказала на конференции по кибербезопасности 6 июня директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщил CNN.

"Когда мы объяснили [ситуацию] нашим политикам и наши политики пошли к своим собеседникам, они обнаружили изрядную долю скептицизма", – сказала Хейнс.

После этого, по ее словам, президент велел разведке "поделиться как можно большим количеством информации и убедиться, что люди видят то, что видите вы", чтобы США могли более продуктивно взаимодействовать с партнерами и строить планы в связи с возможностью российского вторжения.

По словам Хейнс, США много делились информацией с партнерами и союзниками, а также разрабатывали механизмы обмена данными, которые можно будет использовать в будущем.

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