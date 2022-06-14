Зеленский – беженцам: Я не прошу людей сейчас возвращаться, но мы рассчитываем на каждого из вас

Один из журналистов задал вопрос, готов ли он позвать назад тех, кто выехал в Европу. Президент ответил, что только в том случае, если закончатся боевые действия.

"Но война продолжается. Ситуация еще опасная в нескольких регионах. Я не могу просить людей возвращаться", – сказал Зеленский.

По его словам, планировать ли обратный путь сегодня – это выбор каждого из беженцев.

"Но мы рассчитываем на каждого из вас, на всех украинцев, где бы вы ни были", – добавил президент.