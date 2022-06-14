Зеленский – беженцам: Я не прошу людей сейчас возвращаться, но мы рассчитываем на каждого из вас

Один из журналистов задал вопрос, готов ли он позвать назад тех, кто выехал в Европу. Президент ответил, что только в том случае, если закончатся боевые действия.
"Но война продолжается. Ситуация еще опасная в нескольких регионах. Я не могу просить людей возвращаться", – сказал Зеленский.
По его словам, планировать ли обратный путь сегодня – это выбор каждого из беженцев.
"Но мы рассчитываем на каждого из вас, на всех украинцев, где бы вы ни были", – добавил президент.
12 июня Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины сообщило, что уже месяц количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу. "За сутки 11 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 81 тыс. человек, из Украины за прошлые сутки выехали 40 тыс. человек", – говорится в сообщении.
С 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, до 13 июня страну покинули 7,4 млн человек. Почти 2,4 млн из них ввернулись назад. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.