Количество украинских беженцев, работающих в Дании, утроилось за месяц

Зеленский рассказал, что Украина по-прежнему нуждается в поддержке европейских стран, чтобы защищаться от вторжения России.

"Я не могу сказать, что у нас есть все необходимое. Конечно, нам нужно больше. Но я также хочу сказать, что Дания помогает нам. Премьер-министр Дании был одним из первых европейских лидеров, приехавших в Украину", – сказал Зеленский.

По его словам, Копенгаген оказал военную помощь и принимает украинских беженцев. Киев рассчитывает также на то, что Дания будет на стороне Украины в вопросе получения статуса кандидата в члены Европейского союза.

"Я хотел бы, чтобы Дания решительно поддержала другие европейские страны в отношении заявки Украины на членство в ЕС", — отметил глава государства.