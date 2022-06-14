Количество украинских беженцев, работающих в Дании, утроилось за месяц

Зеленский рассказал, что Украина по-прежнему нуждается в поддержке европейских стран, чтобы защищаться от вторжения России.
"Я не могу сказать, что у нас есть все необходимое. Конечно, нам нужно больше. Но я также хочу сказать, что Дания помогает нам. Премьер-министр Дании был одним из первых европейских лидеров, приехавших в Украину", – сказал Зеленский.
По его словам, Копенгаген оказал военную помощь и принимает украинских беженцев. Киев рассчитывает также на то, что Дания будет на стороне Украины в вопросе получения статуса кандидата в члены Европейского союза.
"Я хотел бы, чтобы Дания решительно поддержала другие европейские страны в отношении заявки Украины на членство в ЕС", — отметил глава государства.
С 24 февраля, когда началась полномасштабное вторжение России в Украину, страну до 14 покинули 7,4 млн человек. Впоследствии 2,4 млн ввернулись назад. В Дании зарегистрировались около 29 тыс. украинцев, из них более 27 тыс. участвуют в программах поддержки. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил 11 мая, что большинство украинцев хочет вернуться домой. По данным Госпогранслужбы, через западную границу Украины уже месяц въезжает больше граждан, чем выезжает из страны.