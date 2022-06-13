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Через западную границу Украины уже месяц въезжает больше граждан, чем выезжает из страны – Госпогранслужба

Больше всего граждан выезжает в Польшу
Больше всего граждан выезжает в Польшу
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Fаcebook

11 июня из Украины через западную границу выехало 40 тыс. граждан. Об этом 12 июня проинформировало в Fаcebook Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"За сутки 11 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 81 тыс. человек и почти 20 тыс. транспортных средств. Из Украины за прошлые сутки выбыли 40 тыс. человек", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что более 24 тыс. человек отправились в Польшу, остальные – в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

"В Украину за минувшие сутки прибыли почти 41 тысяча человек, более 36 тыс. из них – украинцы. Уже месяц количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу", – подчеркнули в ведомстве.

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Контекст:

Выезд для украинцев в возрасте от 18 до 60 лет запрещен в связи с военным положением, введенным после открытого вторжения России. Есть несколько исключений из этого правила, в том числе наличие трех и более несовершеннолетних детей.

С 24 февраля, когда началась полномасштабное вторжение России в Украину, страну до 9 июня покинули 7,4 млн человек. Впоследствии 2,4 млн ввернулись назад. Такие данные приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Теги: транспорт, Украина, граница, Госпогранслужба, беженцы, ГПСУ, вторжение, украинцы
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