Через западную границу Украины уже месяц въезжает больше граждан, чем выезжает из страны – Госпогранслужба

"За сутки 11 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 81 тыс. человек и почти 20 тыс. транспортных средств. Из Украины за прошлые сутки выбыли 40 тыс. человек", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что более 24 тыс. человек отправились в Польшу, остальные – в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

"В Украину за минувшие сутки прибыли почти 41 тысяча человек, более 36 тыс. из них – украинцы. Уже месяц количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше численности выезжающих за границу", – подчеркнули в ведомстве.