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"Ну где бы он мог быть, как не на банкете в Праге?!" В сети возмущены выездом Тищенко за границу. Нардеп прокомментировал

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Тищенко: Я передал фонду лимитированную марку "Русский военный корабль&hellip; все"
Тищенко: Я передал фонду лимитированную марку "Русский военный корабль… все"
Фото: nikolaytyshchenko / Instagram

Украинская певица Tayanna 11 июня в Instagram опубликовала фото, на котором она запечатлена в компании народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко и его жены Аллы Барановской. Артистка отметила, что снимок был сделан в Праге во время благотворительного мероприятия в поддержку Украины.

"Недавно состоялся благотворительный ужин в городе Прага. Мы собрали 2,2 млн грн, и эти средства пойдут на приобретение авто для ВСУ", – подписала фото Tayanna.

"Ну где бы Тищенко мог быть, как не на банкете в Праге?!" – отреагировали пользователи сети. 

"Интересно, а что Тищенко там делает, когда в стране война, а он, между прочим, депутат?" – поинтересовались фолловеры певицы.

После этого Тищенко также сообщил на своей странице в Instagram, что присутствовал на благотворительном вечере. При этом нардеп ограничил возможность комментировать его публикацию. 

"Из Харькова приехал в Прагу. На мероприятии присутствовал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис с супругой, представители политического, культурного и бизнес-сообщества Чехии и Украины, – написал он. – Я передал фонду лимитированную марку "Русский военный корабль… все", собравшую на аукционе 385 тыс. грн."

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В тот же день президент объявил в Украине всеобщую мобилизацию на 90 суток.

Рада продлевала военное положение уже дважды – в марте и апреле. 22 мая парламент продлил военное положение до 23 августа. Оно подразумевает запрет на выезд за границу мужчин призывного возраста, кроме особо оговоренных условий.

18 мая на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция авторства Александра Гуримова, которая требовала отменить запрет выезда мужчин за границу во время военного положения. 21 мая она набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. подписей.

20 мая Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок выезда за границу для мужчин призывного возраста, расширив перечень тех, кто может выезжать из страны

22 мая Зеленский, комментируя ее, сказал: "Я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция. Ко мне? Или, может, эта петиция должна быть адресована родителям, потерявшим воинов, которые ценой своей жизни защитили Украину, ту или иную область, тот или иной город?"

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив предложил разрешить украинцам-мужчинам выезжать из страны во время военного положения после внесения страхового взноса.

31 мая стало известно, что народные депутаты пытаются изменить для себя порядок выезда за границу – в ВР зарегистрирован законопроект №7383, который предлагает изменения в порядок обращения с дипломатическими паспортами. Сегодня они выдаются нардепам исключительно для официальных командировок и должны быть возвращены в Министерство иностранных дел в 10-дневный срок после поездки. Авторы проекта хотят, чтобы диппаспорта выдавались на всю каденцию и возвращались уже после прекращения полномочий.

Теги: Чехия, депутаты, Евгений Перебийнис, народные депутаты, Прага, военное положение, благотворительность, ВСУ, скандал, война России против Украины, Николай Тищенко, Tayanna, нардеп
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