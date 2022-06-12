"Ну где бы он мог быть, как не на банкете в Праге?!" В сети возмущены выездом Тищенко за границу. Нардеп прокомментировал

"Недавно состоялся благотворительный ужин в городе Прага. Мы собрали 2,2 млн грн, и эти средства пойдут на приобретение авто для ВСУ", – подписала фото Tayanna.

"Ну где бы Тищенко мог быть, как не на банкете в Праге?!" – отреагировали пользователи сети.

"Интересно, а что Тищенко там делает, когда в стране война, а он, между прочим, депутат?" – поинтересовались фолловеры певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

После этого Тищенко также сообщил на своей странице в Instagram, что присутствовал на благотворительном вечере. При этом нардеп ограничил возможность комментировать его публикацию.

"Из Харькова приехал в Прагу. На мероприятии присутствовал посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис с супругой, представители политического, культурного и бизнес-сообщества Чехии и Украины, – написал он. – Я передал фонду лимитированную марку "Русский военный корабль… все", собравшую на аукционе 385 тыс. грн."

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Николаи * Тищенко (@nikolaytyshchenko)

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