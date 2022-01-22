"От Киева до Закарпатья". Нардеп Тищенко в поздравлении с Днем соборности упомянул только часть Украины

Как следует из истории изменений поста, сначала Тищенко написал: "С Днем соборности Украины! Мы единое, сильное и независимое государство! Продолжаем сшивать Украину вместе".

В отредактированном варианте сообщения говорилось: "С Днем соборности Украины! Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья! Продолжаем сшивать Украину вместе".

Скриншот: Николай Тищенко / Facebook

Сейчас на странице Тищенко опубликован первый вариант текста без упоминания Киева и Закарпатья.