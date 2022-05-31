СМИ назвали четырех вероятных преемников омбудсмена Денисовой, трое из них – нардепы от "Слуги народа"

"Завтра у ВР планируется переворот. "Слуги" хотят снять омбудсмана Людмилу Денисову. На ее место будут предлагать Марьяну Безуглую (недавно предлагавшую командирам дать право расстреливать подчиненных). Другие два кандидата – Александр Качура и Николай Тищенко", – написала она.
Правозащитница считает, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.
"Ее хотят снять через еще один опасный закон, который вступил в силу 12 мая. Это закон об особенностях государственной службы в военное время. [...] Он дает полномочия парламенту выражать недоверие и снимать с должности любое лицо, назначаемое парламентом", – отметила Печончик.
"РБК-Украина" озвучила имена четырех вероятных претендентов на должность омбудсмена. Помимо Безуглой, Качуры и Тищенко, это уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.
"Информированный источник во власти предположил, что реальный выбор, вероятно, будет среди двух кандидатов – Вербицкой и Качуры", – пишет издание.
Председатель комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил "РБК-Украина", что "на данный момент вопрос о рассмотрении увольнения или любой другой вопрос, связанный с деятельностью уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в комитет не поступал".
30 мая Денисова заявила, что получила информацию о планируемом на 31 мая увольнении ее с должности путем объявления недоверия народными депутатами Украины. По ее словам, такая команда поступила от президента Владимира Зеленского. Денисова назвала такие планы незаконными, отметив, что ее избрали сроком на пять лет.
Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Денисова является с марта 2018 года.