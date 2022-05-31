СМИ назвали четырех вероятных преемников омбудсмена Денисовой, трое из них – нардепы от "Слуги народа"

Денисова говорит, что ей хотят объявить недоверие Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Завтра у ВР планируется переворот. "Слуги" хотят снять омбудсмана Людмилу Денисову. На ее место будут предлагать Марьяну Безуглую (недавно предлагавшую командирам дать право расстреливать подчиненных). Другие два кандидата – Александр Качура и Николай Тищенко", – написала она.

Правозащитница считает, что конституционных оснований для снятия Денисовой нет.

"Ее хотят снять через еще один опасный закон, который вступил в силу 12 мая. Это закон об особенностях государственной службы в военное время. [...] Он дает полномочия парламенту выражать недоверие и снимать с должности любое лицо, назначаемое парламентом", – отметила Печончик.

"РБК-Украина" озвучила имена четырех вероятных претендентов на должность омбудсмена. Помимо Безуглой, Качуры и Тищенко, это уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.

"Информированный источник во власти предположил, что реальный выбор, вероятно, будет среди двух кандидатов – Вербицкой и Качуры", – пишет издание.

Председатель комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил "РБК-Украина", что "на данный момент вопрос о рассмотрении увольнения или любой другой вопрос, связанный с деятельностью уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в комитет не поступал".