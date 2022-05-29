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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОРДЛО назревают бунты против незаконной мобилизации, уже были перестрелки с российскими военными – Денисова

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Мобилизация на захваченных территориях является нарушением, подчеркнула Денисова
Мобилизация на захваченных территориях является нарушением, подчеркнула Денисова
Фото: ЕРА (архив)

Жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей массово сопротивляются мобилизации, которую устраивают в ОРДЛО российские оккупанты. Об этом 29 мая сообщила в Fаcebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты незаконно мобилизованных в ряды российской армии граждан Украины. От правозащитников, работающих в ОРДЛО, стало известно, что мужчины массово отказываются становиться "пушечным мясом", – написала она.

По данным омбудсмена, "призывники" и их жены готовят акции протеста против оккупационных властей.

"Уже были зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими. "Военная прокуратура" ОРДО разогнала недовольных, но это лишь обострило ситуацию. Правозащитники сообщают, что за последние две недели в рядах "армии" ОРДЛО тысячи человек сложили оружие", – объяснила Денисова.

Она заявила, что принудительная мобилизация на захваченных Россией территориях является нарушением ст. 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Она строго запрещает оккупационному государству заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах. Обращаюсь в комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека Россией в Украине", – подчеркнула Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/550328383115105

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что жители временно оккупированных Луганска и Ровеньков (Луганская область) выходили на стихийные протесты, требуя вернуть принудительно мобилизованных для войны против Украины родственников.

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину в ОРЛО и ОРДО оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.

Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призову подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".

19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.

О том, что Россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию, Денисова сообщала 15 мая. В частности, в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.

Теги: протесты, война, права человека, правозащитники, Людмила Денисова, военные, оккупация, мобилизация, перестрелка, вторжение, российская агрессия, омбудсмен, война России против Украины, ОРДЛО, акции протеста, нарушение, российские оккупанты
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