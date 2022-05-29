В ОРДЛО назревают бунты против незаконной мобилизации, уже были перестрелки с российскими военными – Денисова

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты незаконно мобилизованных в ряды российской армии граждан Украины. От правозащитников, работающих в ОРДЛО, стало известно, что мужчины массово отказываются становиться "пушечным мясом", – написала она.
По данным омбудсмена, "призывники" и их жены готовят акции протеста против оккупационных властей.
"Уже были зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими. "Военная прокуратура" ОРДО разогнала недовольных, но это лишь обострило ситуацию. Правозащитники сообщают, что за последние две недели в рядах "армии" ОРДЛО тысячи человек сложили оружие", – объяснила Денисова.
Она заявила, что принудительная мобилизация на захваченных Россией территориях является нарушением ст. 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.
"Она строго запрещает оккупационному государству заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах. Обращаюсь в комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека Россией в Украине", – подчеркнула Денисова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что жители временно оккупированных Луганска и Ровеньков (Луганская область) выходили на стихийные протесты, требуя вернуть принудительно мобилизованных для войны против Украины родственников.
Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину в ОРЛО и ОРДО оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.
Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавы. Призову подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".
19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время войны.
О том, что Россия проводит на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию, Денисова сообщала 15 мая. В частности, в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.