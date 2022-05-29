В ОРДЛО назревают бунты против незаконной мобилизации, уже были перестрелки с российскими военными – Денисова

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назревают массовые бунты незаконно мобилизованных в ряды российской армии граждан Украины. От правозащитников, работающих в ОРДЛО, стало известно, что мужчины массово отказываются становиться "пушечным мясом", – написала она.

По данным омбудсмена, "призывники" и их жены готовят акции протеста против оккупационных властей.

"Уже были зафиксированы случаи перестрелки между принудительно мобилизованными местными жителями и российскими военнослужащими. "Военная прокуратура" ОРДО разогнала недовольных, но это лишь обострило ситуацию. Правозащитники сообщают, что за последние две недели в рядах "армии" ОРДЛО тысячи человек сложили оружие", – объяснила Денисова.

Она заявила, что принудительная мобилизация на захваченных Россией территориях является нарушением ст. 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

"Она строго запрещает оккупационному государству заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в его вооруженных или вспомогательных силах. Обращаюсь в комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека Россией в Украине", – подчеркнула Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 мая Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что жители временно оккупированных Луганска и Ровеньков (Луганская область) выходили на стихийные протесты, требуя вернуть принудительно мобилизованных для войны против Украины родственников.