В Крыму заставляют людей сдавать кровь для военных РФ – Денисова

Денисова сообщила, что получает информацию о большом количестве раненых российских военных в больницах и санаториях полуострова.

"Медицинские заведения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. В связи с этим активно ведется принудительная кампания донорства", – написала она.

По информации Денисовой, в военном госпитале Севастополя палаты также переполнены (до 40 человек), ставят дополнительные койки. Чтобы пополнить банк крови, оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови.

"Люди, чтобы не потерять работу, вынуждены становиться донорами", – написала она.