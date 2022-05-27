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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму заставляют людей сдавать кровь для военных РФ – Денисова

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Омбудсмен: больницы и санатории Крыма переполнены ранеными
Омбудсмен: больницы и санатории Крыма переполнены ранеными
Фото: ЕРА

Симферопольская центральная клиническая больница во временно оккупированном Крыму прекратила принимать гражданское население в связи со "спецоперацией". Уполномоченный президента Украины по правам человека Людмила Денисова опубликовала в Facebook приказ главного врача Юрия Семенова о прекращении оказания услуг населению и увеличении запасов крови.

Денисова сообщила, что получает информацию о большом количестве раненых российских военных в больницах и санаториях полуострова.

"Медицинские заведения не могут справиться с такой нагрузкой, катастрофически не хватает крови. В связи с этим активно ведется принудительная кампания донорства", – написала она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/548944556586821

По информации Денисовой, в военном госпитале Севастополя палаты также переполнены (до 40 человек), ставят дополнительные койки. Чтобы пополнить банк крови, оккупационные власти требуют от предпринимателей отправлять работников в пункты сдачи крови.

"Люди, чтобы не потерять работу, вынуждены становиться донорами", – написала она.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. 

С территории полуострова началось полномасштабное вторжение РФ в Украину с юга,  в ходе войны оккупанты используют водную акваторию и наземную инфраструктуру полуострова.

Теги: Крым, Украина, Симферополь, медицина, Севастополь, Людмила Денисова, донор, война России против Украины, кровь, российские оккупанты
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