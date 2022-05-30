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Денисова заявила, что ее хотят уволить, потому что Офис президента Украины не устраивает ее активность

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Денисова заявила о давлении на дочь
Денисова заявила о давлении на дочь
Фото: Офіс Омбудсмана України / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила 30 мая на брифинге, что получила информацию о планируемом на 31 мая увольнении ее с должности. Выступление омбудсмена опубликовано на ее странице в Fаcebook.

"Мне только что стало известно о том, что по команде президента Украины завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады Украины", – сказала Денисова.

По ее данным, решение об увольнении принято "после совещания у президента" и народных депутатов уже просили подписывать документ о недоверии.

"По моей информации, Офис президента не устраивает моя такая активность как омбудсмена Украины, активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях. Я считаю, что такие действия власти – они незаконны и такие, которые вмешиваются в деятельность офиса омбудсмена", – объяснила Денисова.

Она подчеркнула, что избрана народными депутатами на срок в пять лет.

Также омбудсмен заявила, что давление на нее оказывается "даже через дочь". По словам Денисовой, ее родственницу уже трижды вызывали на допрос "за ведение правозащитной деятельности в виде предоставления психологической помощи, психологической работы с пострадавшими от военного конфликта".

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/797819944937050/

Контекст:

Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Денисова является с марта 2018 года.

Денисова родилась 6 июля 1960 года в Архангельске (РСФСР). В 1989 году переехала в Симферополь, с 1991 года по 1998 год работала в Крымском республиканском управлении Пенсионного фонда Украины. Затем была министром экономики и министром финансов Автономной Республики Крым. Возглавляла Госказначейство в АРК.

Денисова трижды избиралась в Верховную Раду Украины, в 2007–2010 годах занимала пост министра труда и социальной политики в Кабмине Юлии Тимошенко, с февраля по декабрь 2014 года была министром социальной политики в правительстве Арсения Яценюка.

Теги: Верховная Рада, права человека, Людмила Денисова, народные депутаты, допрос, омбудсмен, документы, психология, увольнение, Офис президента Украины, брифинг, недоверие
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