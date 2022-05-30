Денисова заявила, что ее хотят уволить, потому что Офис президента Украины не устраивает ее активность

"Мне только что стало известно о том, что по команде президента Украины завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады Украины", – сказала Денисова.

По ее данным, решение об увольнении принято "после совещания у президента" и народных депутатов уже просили подписывать документ о недоверии.

"По моей информации, Офис президента не устраивает моя такая активность как омбудсмена Украины, активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях. Я считаю, что такие действия власти – они незаконны и такие, которые вмешиваются в деятельность офиса омбудсмена", – объяснила Денисова.

Она подчеркнула, что избрана народными депутатами на срок в пять лет.

Также омбудсмен заявила, что давление на нее оказывается "даже через дочь". По словам Денисовой, ее родственницу уже трижды вызывали на допрос "за ведение правозащитной деятельности в виде предоставления психологической помощи, психологической работы с пострадавшими от военного конфликта".