Денисова заявила, что ее хотят уволить, потому что Офис президента Украины не устраивает ее активность

"Мне только что стало известно о том, что по команде президента Украины завтра планируют объявить мне недоверие как уполномоченному Верховной Рады Украины", – сказала Денисова.
По ее данным, решение об увольнении принято "после совещания у президента" и народных депутатов уже просили подписывать документ о недоверии.
"По моей информации, Офис президента не устраивает моя такая активность как омбудсмена Украины, активная деятельность, направленная на сбор и анализ информации о нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях. Я считаю, что такие действия власти – они незаконны и такие, которые вмешиваются в деятельность офиса омбудсмена", – объяснила Денисова.
Она подчеркнула, что избрана народными депутатами на срок в пять лет.
Также омбудсмен заявила, что давление на нее оказывается "даже через дочь". По словам Денисовой, ее родственницу уже трижды вызывали на допрос "за ведение правозащитной деятельности в виде предоставления психологической помощи, психологической работы с пострадавшими от военного конфликта".
Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Денисова является с марта 2018 года.
Денисова родилась 6 июля 1960 года в Архангельске (РСФСР). В 1989 году переехала в Симферополь, с 1991 года по 1998 год работала в Крымском республиканском управлении Пенсионного фонда Украины. Затем была министром экономики и министром финансов Автономной Республики Крым. Возглавляла Госказначейство в АРК.
Денисова трижды избиралась в Верховную Раду Украины, в 2007–2010 годах занимала пост министра труда и социальной политики в Кабмине Юлии Тимошенко, с февраля по декабрь 2014 года была министром социальной политики в правительстве Арсения Яценюка.