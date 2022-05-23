В учебниках для детей с оккупированных территорий Украины и россиян страна-оккупант решила изменить название Киевской Руси – Денисова

"Социальными сетями распространяется информация, что теперь в учебниках по истории название "Киевская Русь" заменили на "Русь". Это лишит детей доступа к объективным историческим фактам и приведет к уничтожению исторической памяти, национальной идентичности и самобытности маленьких украинцев", – отметила Денисова.

По ее словам, такие действия оккупантов приводят к нарушению статьи 29 Конвенции ООН о правах ребенка, предусматривающей, что образование ребенка должно быть направлено на воспитание уважения к культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину [с просьбой] учесть эти факты нарушений Россией прав ребенка в Украине", – написала омбудсмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)