Анатолий Анатолич: Все, кто вывез детей за границу, – вы спасаете будущее Украины

"Все трое – мои. Нилу повезло, у него есть две сестры, помимо классных родителей. Все, кто вывез детей за границу, – вы спасаете будущее Украины. Потому что они все будут строить нашу страну. И все, что происходит в Украине, – это ради них. Слава Украине! Слава Вооруженным силам Украины!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Анатолий Анатолич спустя месяц после нападения РФ на Украину сообщил, что переехал вместе с женой и тремя детьми во Францию.

1июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат"