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Более 23 тыс. украинских беженцев получили разрешение на въезд в США по программе Байдена

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По программе "Единство для Украины" в США уже прибыли более 5800 украинских беженцев
По программе "Единство для Украины" в США уже прибыли более 5800 украинских беженцев
Фото: depositphotos.com

Свыше 23 тыс. украинцев получили разрешение на въезд в США в рамках программы администрации президента Джо Байдена для украинских беженцев "Единство для Украины", почти 6 тыс. уже приехали в страну. Об этом 31 мая сообщил телеканал CNN.

"По данным министерства внутренней безопасности США, более 23 тыс. украинцев получили разрешение на въезд в США по новой программе", – говорится в сообщении.

Программа требует, чтобы у украинцев, желающих въехать в США, был спонсор – им может быть гражданин США, организация по переселению или некоммерческая организация. Кандидаты также должны пройти строгую проверку безопасности, включая биографический и биометрический скрининг.

По состоянию на 31 мая Служба гражданства и иммиграции США получила более 42 тыс. запросов от заявителей, соглашающихся поддерживать украинцев.

По программе в США уже прибыли более 5800 украинцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 марта Белый дом заявил, что США планируют принять до 100 тыс. украинских беженцев.

Соединенные Штаты Америки ввели для граждан Украины, находящихся в США, специальный статус временной защиты (Temporary Protected Status). Он позволяет украинцам, бывшим в США к 11 апреля, остаться там на срок до 18 месяцев с возможностью подачи документов о разрешении на трудоустройство в стране.

В конце апреля Байден объявил о программе "Единство для Украины". Программа дает возможность ускоренной миграции из Европы в США украинцам, у которых есть американский "спонсор", например семья или неправительственная организация.

Теги: США, беженцы, война России против Украины
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