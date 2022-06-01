Более 23 тыс. украинских беженцев получили разрешение на въезд в США по программе Байдена

"По данным министерства внутренней безопасности США, более 23 тыс. украинцев получили разрешение на въезд в США по новой программе", – говорится в сообщении.
Программа требует, чтобы у украинцев, желающих въехать в США, был спонсор – им может быть гражданин США, организация по переселению или некоммерческая организация. Кандидаты также должны пройти строгую проверку безопасности, включая биографический и биометрический скрининг.
По состоянию на 31 мая Служба гражданства и иммиграции США получила более 42 тыс. запросов от заявителей, соглашающихся поддерживать украинцев.
По программе в США уже прибыли более 5800 украинцев.
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24 марта Белый дом заявил, что США планируют принять до 100 тыс. украинских беженцев.
Соединенные Штаты Америки ввели для граждан Украины, находящихся в США, специальный статус временной защиты (Temporary Protected Status). Он позволяет украинцам, бывшим в США к 11 апреля, остаться там на срок до 18 месяцев с возможностью подачи документов о разрешении на трудоустройство в стране.
В конце апреля Байден объявил о программе "Единство для Украины". Программа дает возможность ускоренной миграции из Европы в США украинцам, у которых есть американский "спонсор", например семья или неправительственная организация.