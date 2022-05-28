Япония будет платить компаниям за трудоустройство беженцев из Украины

В Японии сейчас находится около 1055 беженцев из Украины Фото: depositphotos.com

Программа выплат начнет действовать с понедельника, 30 мая, и будет включать две системы грантов.

Малый и средний бизнес, где работают украинские беженцы, будет получать выплаты в течение года в размере 600 тыс. иен на сотрудника, крупные компании – до 500 тыс. иен (116 тыс. грн).

Компании, которые нанимают беженцев из Украины на срок до трех месяцев, получат от государства 120 тыс. иен (28 тыс. грн) на работника в течение максимум трех месяцев. Речь идет прежде всего о беженцах, которые не могут получить стабильную работу в стране.

Кроме того, украинские беженцы в возрасте до 65 лет будут включены в систему поощрительных грантов, которые предназначены для трудоустройства пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек.

По данным Агентства иммиграционной службы Японии на 25 мая, в стране сейчас находится около 1055 беженцев из Украины. Из этого числа 752 человека имеют визу, которая позволяет им работать в стране до года, еще 211 украинцев имеют краткосрочные визы на жительство.