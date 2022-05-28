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Япония будет платить компаниям за трудоустройство беженцев из Украины

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В Японии сейчас находится около 1055 беженцев из Украины
В Японии сейчас находится около 1055 беженцев из Украины
Фото: depositphotos.com

В министерстве труда Японии 28 мая объявили выплаты компаниям, которые нанимают на работу украинских беженцев. Об этом сообщает Japan Today.

Программа выплат начнет действовать с понедельника, 30 мая, и будет включать две системы грантов.

Малый и средний бизнес, где работают украинские беженцы, будет получать выплаты в течение года в размере 600 тыс. иен на сотрудника, крупные компании – до 500 тыс. иен (116 тыс. грн).

Компании, которые нанимают беженцев из Украины на срок до трех месяцев, получат от государства 120 тыс. иен (28 тыс. грн) на работника в течение максимум трех месяцев. Речь идет прежде всего о беженцах, которые не могут получить стабильную работу в стране.

Кроме того, украинские беженцы в возрасте до 65 лет будут включены в систему поощрительных грантов, которые предназначены для трудоустройства пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек.

По данным Агентства иммиграционной службы Японии на 25 мая, в стране сейчас находится около 1055 беженцев из Украины. Из этого числа 752 человека имеют визу, которая позволяет им работать в стране до года, еще 211 украинцев имеют краткосрочные визы на жительство.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страну покинули более 6,7 млн человек. Такие данные 26 мая приводит управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего украинцев уехало в Польшу – 3,5 млн, почти 984 тыс. – в Румынию, более 665 тыс. – в Венгрию.

Также, по данным ООН, более 970 тыс. украинских беженцев из-за боевых действий оказались в России, при этом большинство из них в РФ вывезли принудительно.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Япония, беженцы, трудоустройство, война России против Украины
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