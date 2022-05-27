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За время полномасштабной войны за границу выехали почти 672 тыс. украинских учеников – Шкарлет

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Фото: ЕРА (архив)

После открытого вторжения в Украину российских войск за границу выехали две трети миллиона украинских школьников. Об этом министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил 27 мая в эфире общенационального телемарафона, информирует LB.uа.

"Из разных регионов Украины только за границу выехало почти 672 тыс. учеников и примерно 26 тыс. педагогов. Внутри государства где-то 87 тыс. учеников пребывают в статусе временно перемещенных лиц, но они продолжают обучение", – сказал он.

Шкарлет подчеркнул, что дистанционное образование "во многом позволило сохранить право на образование школьников и право на труд педагогов, но полноформатное обучение намного лучше, чем онлайн".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

По данным Государственной пограничной службы Украины на 24 мая, за эти месяцы на выезд из страны оформили 4,8 млн человек.

Начиная с 10 мая больше граждан стали пересекать государственную границу Украины на въезд.

5 мая министр социальной политики Украины Марина Лазебная отмечала, что почти половина украинцев, покинувших страну после начала горячей фазы войны, отправились в Польшу.

Теги: война, граница, беженцы, эвакуация, вторжение, дети, украинцы, школьники, война России против Украины, Сергей Шкарлет
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