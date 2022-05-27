За время полномасштабной войны за границу выехали почти 672 тыс. украинских учеников – Шкарлет

Больше всего беженцев отправляются в Польшу Фото: ЕРА (архив)

"Из разных регионов Украины только за границу выехало почти 672 тыс. учеников и примерно 26 тыс. педагогов. Внутри государства где-то 87 тыс. учеников пребывают в статусе временно перемещенных лиц, но они продолжают обучение", – сказал он.

Шкарлет подчеркнул, что дистанционное образование "во многом позволило сохранить право на образование школьников и право на труд педагогов, но полноформатное обучение намного лучше, чем онлайн".

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