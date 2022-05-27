За время полномасштабной войны за границу выехали почти 672 тыс. украинских учеников – Шкарлет

"Из разных регионов Украины только за границу выехало почти 672 тыс. учеников и примерно 26 тыс. педагогов. Внутри государства где-то 87 тыс. учеников пребывают в статусе временно перемещенных лиц, но они продолжают обучение", – сказал он.
Шкарлет подчеркнул, что дистанционное образование "во многом позволило сохранить право на образование школьников и право на труд педагогов, но полноформатное обучение намного лучше, чем онлайн".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля.
По данным Государственной пограничной службы Украины на 24 мая, за эти месяцы на выезд из страны оформили 4,8 млн человек.
Начиная с 10 мая больше граждан стали пересекать государственную границу Украины на въезд.
5 мая министр социальной политики Украины Марина Лазебная отмечала, что почти половина украинцев, покинувших страну после начала горячей фазы войны, отправились в Польшу.