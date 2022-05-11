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11 мая, 2022
 
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"Была ночь, я увидел Эмилию, Эвана, в последний раз их обнял". Остапчук заявил, что бывшая жена не выходит на связь после выезда за границу

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Остапчук и Войченко развелись в марте 2020 года
Остапчук и Войченко развелись в марте 2020 года
Фото: olenavoychenko / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук 10 мая в эфире канала "Украина" рассказал, что его экс-жена, переводчица Елена Войченко после нападения РФ на Украину, вероятно, переехала вместе с их двумя детьми в Канаду.

По словам Остапчука, в последний раз он видел своих детей два месяца назад, после этого бывшая жена не выходит на связь. О том, что его дети в Канаде, он узнал благодаря сообщениям, которые получает от мобильного оператора своей дочери, так как ее номер телефона объединен с его. 

Ведущий рассказал, что в первый день войны связался с Войченко и предложил выезжать из обстреливаемого города всем вместе. 

"Я звоню, сбрасывает. В соцсетях я вообще был заблокирован. Тогда я написал на почту, что "началась война, сейчас мы уезжаем, я забираю тебя, забираю детей". Короче, мы не договорились с ней, – рассказал он. – Война – такая штука, которая очень четко показывает людей. И в те моменты, когда надо думать о будущем, о том, как обезопасить самых любимых, некоторые люди делают не очень хорошо". 

Остапчук отметил, что спустя несколько дней экс-жена ответила ему по электронной почте. Она сообщила, что вместе с детьми направляется в Чоп. 

"Это была ночь, я приехал к ним где-то в 11 вечера. Я увидел Эмилию, Эвана и вот в последний раз их обнял. Я передал Лене некоторые материальные вещи – и она уехала за границу. И после этого меня заблокировала, мы ни разу после этого не общались", – сообщил Остапчук.

Он подчеркнул, что и до этого нормального общения с Войченко у него не было. 

"Нельзя общаться нормально с таким человеком, – подытожил он. – Короче, после войны разберемся".

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. 

В 2020 году Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: дети, война России против Украины, семья, Владимир Остапчук
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