  "Была ночь, я увидел Эмилию, Эвана, в последний раз их обнял". Остапчук заявил, что бывшая жена не выходит на связь после выезда за границу

По словам Остапчука, в последний раз он видел своих детей два месяца назад, после этого бывшая жена не выходит на связь. О том, что его дети в Канаде, он узнал благодаря сообщениям, которые получает от мобильного оператора своей дочери, так как ее номер телефона объединен с его.

Ведущий рассказал, что в первый день войны связался с Войченко и предложил выезжать из обстреливаемого города всем вместе.

"Я звоню, сбрасывает. В соцсетях я вообще был заблокирован. Тогда я написал на почту, что "началась война, сейчас мы уезжаем, я забираю тебя, забираю детей". Короче, мы не договорились с ней, – рассказал он. – Война – такая штука, которая очень четко показывает людей. И в те моменты, когда надо думать о будущем, о том, как обезопасить самых любимых, некоторые люди делают не очень хорошо".

Остапчук отметил, что спустя несколько дней экс-жена ответила ему по электронной почте. Она сообщила, что вместе с детьми направляется в Чоп.

"Это была ночь, я приехал к ним где-то в 11 вечера. Я увидел Эмилию, Эвана и вот в последний раз их обнял. Я передал Лене некоторые материальные вещи – и она уехала за границу. И после этого меня заблокировала, мы ни разу после этого не общались", – сообщил Остапчук.

Он подчеркнул, что и до этого нормального общения с Войченко у него не было.

"Нельзя общаться нормально с таким человеком, – подытожил он. – Короче, после войны разберемся".

ВИДЕО

Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)