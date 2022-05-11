  "Была ночь, я увидел Эмилию, Эвана, в последний раз их обнял". Остапчук заявил, что бывшая жена не выходит на связь после выезда за границу

По словам Остапчука, в последний раз он видел своих детей два месяца назад, после этого бывшая жена не выходит на связь. О том, что его дети в Канаде, он узнал благодаря сообщениям, которые получает от мобильного оператора своей дочери, так как ее номер телефона объединен с его.
Ведущий рассказал, что в первый день войны связался с Войченко и предложил выезжать из обстреливаемого города всем вместе.
"Я звоню, сбрасывает. В соцсетях я вообще был заблокирован. Тогда я написал на почту, что "началась война, сейчас мы уезжаем, я забираю тебя, забираю детей". Короче, мы не договорились с ней, – рассказал он. – Война – такая штука, которая очень четко показывает людей. И в те моменты, когда надо думать о будущем, о том, как обезопасить самых любимых, некоторые люди делают не очень хорошо".
Остапчук отметил, что спустя несколько дней экс-жена ответила ему по электронной почте. Она сообщила, что вместе с детьми направляется в Чоп.
"Это была ночь, я приехал к ним где-то в 11 вечера. Я увидел Эмилию, Эвана и вот в последний раз их обнял. Я передал Лене некоторые материальные вещи – и она уехала за границу. И после этого меня заблокировала, мы ни разу после этого не общались", – сообщил Остапчук.
Он подчеркнул, что и до этого нормального общения с Войченко у него не было.
"Нельзя общаться нормально с таким человеком, – подытожил он. – Короче, после войны разберемся".
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Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик.
В 2020 году Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.
Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.