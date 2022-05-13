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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за отъезда женщин за границу Украину может ожидать демографический кризис – демограф

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По данным ООН на 5 мая, с начала полномасштабного вторжения РФ Украину покинули более 5 707 967 человек
По данным ООН на 5 мая, с начала полномасштабного вторжения РФ Украину покинули более 5 707 967 человек
Фото: ЕРА

Из-за отъезда за границу миллионов украинских женщин с детьми после начала войны Украина может столкнуться с демографическим кризисом. Об этом 12 мая заявила в эфире телемарафона директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова.

"Если война в Украине затянется на неопределенный срок, на несколько лет, и если [украинскиеженщины там [за рубежом] адаптируются, то потом к ним приедут мужчины из Украины. То есть речь не о распаде семей, а о том, что Украина потеряет и женщин, и детей, и мужчин", – сказала Либанова.

По ее словам, все зависит от продолжительности военных действий в Украине.

"Понятно, что пока идут обстрелы городов, женщины с детьми не будут возвращаться массово", – подчеркнула демограф.

Она также призвала украинские власти и работодателей способствовать тому, чтобы женщины за границей могли работать дистанционно.

"Нам очень важно, чтобы эти люди не теряли связь с Украиной. Меня беспокоит, что находящиеся за границей люди не могут работать дистанционно и получать зарплату. Тем самым мы подталкиваем их искать работу за рубежом", – отметила Либанова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным ООН на 5 мая, с начала полномасштабного вторжения РФ Украину покинули более 5 707 967 человек.

Как сообщил 11 мая президент Украины Владимир Зеленский, свои дома из-за войны России против Украины вынуждены были покинуть 12 млн человек.

Согласно отчету Международной организации труда, украинцы с начала войны потеряли 4,8 млн рабочих мест.

Теги: Россия, Украина, война, граница, кризис, Элла Либанова, украинцы, война России против Украины, женщины, демография, мужчины
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