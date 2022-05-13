Из-за отъезда женщин за границу Украину может ожидать демографический кризис – демограф

По данным ООН на 5 мая, с начала полномасштабного вторжения РФ Украину покинули более 5 707 967 человек Фото: ЕРА

"Если война в Украине затянется на неопределенный срок, на несколько лет, и если [украинские] женщины там [за рубежом] адаптируются, то потом к ним приедут мужчины из Украины. То есть речь не о распаде семей, а о том, что Украина потеряет и женщин, и детей, и мужчин", – сказала Либанова.

По ее словам, все зависит от продолжительности военных действий в Украине.

"Понятно, что пока идут обстрелы городов, женщины с детьми не будут возвращаться массово", – подчеркнула демограф.

Она также призвала украинские власти и работодателей способствовать тому, чтобы женщины за границей могли работать дистанционно.

"Нам очень важно, чтобы эти люди не теряли связь с Украиной. Меня беспокоит, что находящиеся за границей люди не могут работать дистанционно и получать зарплату. Тем самым мы подталкиваем их искать работу за рубежом", – отметила Либанова.

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