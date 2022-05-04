Макс Барских в интервью американскому изданию Rolling Stone рассказал о нападении РФ на Украину, эвакуации семьи за границу и службе в ВСУ

По словам артиста, сейчас его семья находится за границей. Певец рассказал, что когда они на его машине покидали на тот момент еще не оккупированный Херсон, то проезжали вдоль российской военной техники. Барских отметил, что происходящее "было похоже на какой-то чертов фильм".

Знаменитость отметил, что дорога из Херсона до границы заняла несколько дней, в течение которых он не спал.

После того, как близкие оказались в безопасности, певец вернулся в Киев и в качестве резервиста вступил в ВСУ. Он отметил, что сейчас проходит учения и учится владеть оружием.

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