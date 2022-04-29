  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео

Новый трек является квинтэссенцией главных фраз во время войны, отмечается в релизе. В частности, в песне представлен украинский фольклор, "написанный без цензуры, но с элементами юмора, который удалось записать во Львове".
По словам Барских, ему захотелось создать интернациональный трек, который показал бы силу украинцев по всему миру.
"Многие не верили в Украину и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако уже третий месяц наше государство героически борется с российским нашествием. И это меняет не только нашу страну, но и весь мир", – сказал Барских.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Макс Барских до нападения РФ на Украину строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил российскую агрессию и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги пошли на гуманитарную помощь Украине.
Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ. 31 марта Барских сообщил, что приступает к изучению военного дела.
26 апреля Барских сообщил, что организаторы церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2022 пригласили его выступить на конференции Billboard MusicCon в рамках коммуникативной платформы, которой дали название его новой песни.