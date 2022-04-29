Бульвар Шоубиз
 
29 апреля, 2022
 
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"Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео

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По словам Барских, ему захотелось создать интернациональный трек, который показал бы силу украинцев по всему миру
По словам Барских, ему захотелось создать интернациональный трек, который показал бы силу украинцев по всему миру
Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских 29 апреля на своем канале в YouTube презентовал видео на песню Don't Fuck with Ukraine ("Не шути с Украиной"), которую записал в поддержку ВСУ.

Новый трек является квинтэссенцией главных фраз во время войны, отмечается в релизе.  В частности, в песне представлен украинский фольклор, "написанный без цензуры, но с элементами юмора, который удалось записать во Львове".

По словам Барских, ему захотелось создать интернациональный трек, который показал бы силу украинцев по всему миру.

"Многие не верили в Украину и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако уже третий месяц наше государство героически борется с российским нашествием. И это меняет не только нашу страну, но и весь мир", – сказал Барских. 

ВИДЕО
Видео: Max Barskih / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макс Барских до нападения РФ на Украину строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил российскую агрессию и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги пошли на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ. 31 марта Барских сообщил, что приступает к изучению военного дела.

26 апреля Барских сообщил, что организаторы церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2022 пригласили его выступить на конференции Billboard MusicCon в рамках коммуникативной платформы, которой дали название его новой песни. 

Теги: ВСУ, война России против Украины, Макс Барских
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