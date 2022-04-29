  "Без цензуры, но с юмором". Барских презентовал песню Don't Fuck with Ukraine, посвященную ВСУ. Видео

По словам Барских, ему захотелось создать интернациональный трек, который показал бы силу украинцев по всему миру Фото: max_barskih / Instagram

Новый трек является квинтэссенцией главных фраз во время войны, отмечается в релизе. В частности, в песне представлен украинский фольклор, "написанный без цензуры, но с элементами юмора, который удалось записать во Львове".

По словам Барских, ему захотелось создать интернациональный трек, который показал бы силу украинцев по всему миру.

"Многие не верили в Украину и думали, что наш народ сломается, а наша армия будет недостаточно сильной и мужественной. Однако уже третий месяц наше государство героически борется с российским нашествием. И это меняет не только нашу страну, но и весь мир", – сказал Барских.

ВИДЕО

Видео: Max Barskih / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)