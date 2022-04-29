"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян

"Они должны были меня арестовать в России, когда у них был такой шанс. Я говорила им надеть на меня наручники. Они как были тупыми тогда, так и остаются тупыми сейчас", – сказала певица.
Зрители отреагировали на ее заявление овациями.
Lady Gaga: “They should’ve arrested me in Russia when they had the chance” pic.twitter.com/2g6FcR9Et8— Gaga Daily (@gagadaily) April 25, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2012 году во время концерта в Москве Леди Гага выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества.
После нападения РФ на Украину певица осудила российскую агрессию и выступила в поддержку украинцев.