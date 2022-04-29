"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян

"Они должны были меня арестовать в России, когда у них был такой шанс. Я говорила им надеть на меня наручники. Они как были тупыми тогда, так и остаются тупыми сейчас", – сказала певица.

Зрители отреагировали на ее заявление овациями.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2012 году во время концерта в Москве Леди Гага выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества.

После нападения РФ на Украину певица осудила российскую агрессию и выступила в поддержку украинцев.