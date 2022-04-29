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29 апреля, 2022
 
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"Как были тупыми, так и остаются". Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе высмеяла россиян

Леди Гага в первые дни войны выступила в поддержку Украины
Леди Гага в первые дни войны выступила в поддержку Украины
Фото: ladygaga / Instagram

Американская певица Леди Гага во время одного из своих концертов в Лас-Вегасе (США) высмеяла россиян, заявив, что они как были тупыми 10 лет назад, так ими и остаются сейчас. Соответствующее видео, снятое зрителями, опубликовано 25 апреля на странице фан-аккаунта певицы в Twitter.

"Они должны были меня арестовать в России, когда у них был такой шанс. Я говорила им надеть на меня наручники. Они как были тупыми тогда, так и остаются тупыми сейчас", – сказала певица.

Зрители отреагировали на ее заявление овациями. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2012 году во время концерта в Москве Леди Гага выступила в поддержку ЛГБТ-сообщества. 

После нападения РФ на Украину певица осудила российскую агрессию и выступила в поддержку украинцев.

Теги: концерт, война России против Украины, Леди Гага
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