Бульвар Шоубиз
 
03 мая, 2022
 
Новости

"Большая часть населения имеет проблемы с мыслительными процессами". Макс Барских прокомментировал фейковые новости о себе в российских СМИ

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Макс Барских: В России начали распространять информацию, что я якобы нахожусь в Америке. Это очень интересно читать, будучи в Киеве
Макс Барских: В России начали распространять информацию, что я якобы нахожусь в Америке. Это очень интересно читать, будучи в Киеве
Фото: max_barskih / Instagram

Украинский певец Макс Барских 2 мая в Instagram обвинил российские СМИ в распространении фейковых новостей о своем переезде в США на фоне предстоящего выступления на конференции Billboard MusicCon в Лас-Вегасе, которая состоится в середине мая в США.

"В России начали распространять информацию, что я якобы нахожусь в Америке. Это очень интересно читать, будучи в Киеве. Но я понимаю, почему так происходит. Увидели статью Billboard, перекрутили информацию, начали распространение лживых новостей. А так как, к сожалению, большая часть населения этой страны имеет проблемы с мыслительными процессами, все с удовольствием подхватили эти лживые новости и продолжили их распространение",  сказал артист. 

Макс Барских подчеркнул, что надеется получить официальное разрешение на выезд, чтобы попасть на мероприятие, куда его пригласили, а главной целью визита назвал знакомство с фондами, которые могут помогать украинцам, и донесение правды о нападении РФ на Украину. 

Певец сообщил, что после завершения мероприятия намерен выступить в Польше на благотворительном мероприятии в поддержку Украины. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Макс Барских до нападения РФ на Украину строил карьеру в том числе в России. После вторжения российских оккупантов в Украину певец осудил российскую агрессию и отказался возвращать россиянам деньги за билеты на свои концерты, которые были запланированы в РФ, но отменены после нападения России на Украину. Деньги пошли на гуманитарную помощь Украине.

Певец также запретил любое использование своей музыки в РФ. 31 марта Барских сообщил, что приступает к изучению военного дела.

Теги: Лас-Вегас, война России против Украины, Макс Барских
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