"Большая часть населения имеет проблемы с мыслительными процессами". Макс Барских прокомментировал фейковые новости о себе в российских СМИ

Макс Барских: В России начали распространять информацию, что я якобы нахожусь в Америке. Это очень интересно читать, будучи в Киеве Фото: max_barskih / Instagram

"В России начали распространять информацию, что я якобы нахожусь в Америке. Это очень интересно читать, будучи в Киеве. Но я понимаю, почему так происходит. Увидели статью Billboard, перекрутили информацию, начали распространение лживых новостей. А так как, к сожалению, большая часть населения этой страны имеет проблемы с мыслительными процессами, все с удовольствием подхватили эти лживые новости и продолжили их распространение", – сказал артист.

Макс Барских подчеркнул, что надеется получить официальное разрешение на выезд, чтобы попасть на мероприятие, куда его пригласили, а главной целью визита назвал знакомство с фондами, которые могут помогать украинцам, и донесение правды о нападении РФ на Украину.

Певец сообщил, что после завершения мероприятия намерен выступить в Польше на благотворительном мероприятии в поддержку Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

Война России против Украины. Главное (обновляется)