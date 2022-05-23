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Израиль предоставит украинским беженцам право на работу, запрет удалось изменить – посольство Украины

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Украина приветствовала решение Израиля
Украина приветствовала решение Израиля
Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel / Facebook

Израиль согласился предоставлять разрешения на трудоустройство украинцам, вынужденно находящимся на территории страны в связи с войной в Украине. Об этом 23 мая в Facebook проинформировало посольство Украины в Израиле.

"Израиль предоставит украинским беженцам право на работу. Благодаря длительному переговорному процессу посольства Украины с министерством внутренних дел Израиля удалось изменить предыдущий запрет правительства", – сказано в сообщении.

Украинские дипломаты рассказали, что решение предоставить украинским беженцам разрешения на трудоустройство подтвердила сегодня глава МВД Израиля Аелет Шакед.

"Посольство приветствует решение министерства, которое беспрецедентно для местного законодательства. Разрешения позволят украинцам легально трудоустроиться на территории Израиля и содержать себя, пока в Украине идет война и наши граждане не могут вернуться на Родину", – заявили в посольстве.

По его информации, "прорабатывается вопрос о процедуре оформления разрешительных документов".

"Кроме того, МВД [Израиля] продлил срок пребывания в Израиле временно перемещенным гражданам Украины до 30 июня этого года", – подчеркнули украинские дипломаты.

https://www.facebook.com/UkraineInIsrael/posts/382134773948088

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

13 марта, через три недели после открытого вторжения России в Украину, Израиль установил новые правила въезда в страну для украинцев – сесть на рейс и прибыть в Израиль можно только при наличии предварительного разрешения МВД Израиля.

Киев расценил новые правила въезда украинцев в Израиль, направленные на ограничение приема украинцев, как недружественные шаги, нуждающиеся в немедленном исправлении.

5 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что глава МИД Израиля Яир Лапид заверил его, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после войны.

Теги: МВД, Израиль, посольство, война, беженцы, трудоустройство, вторжение, украинцы, война России против Украины, документы, дипломаты, посольство Украины, ограничения
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