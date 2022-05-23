Израиль предоставит украинским беженцам право на работу, запрет удалось изменить – посольство Украины

"Израиль предоставит украинским беженцам право на работу. Благодаря длительному переговорному процессу посольства Украины с министерством внутренних дел Израиля удалось изменить предыдущий запрет правительства", – сказано в сообщении.

Украинские дипломаты рассказали, что решение предоставить украинским беженцам разрешения на трудоустройство подтвердила сегодня глава МВД Израиля Аелет Шакед.

"Посольство приветствует решение министерства, которое беспрецедентно для местного законодательства. Разрешения позволят украинцам легально трудоустроиться на территории Израиля и содержать себя, пока в Украине идет война и наши граждане не могут вернуться на Родину", – заявили в посольстве.

По его информации, "прорабатывается вопрос о процедуре оформления разрешительных документов".

"Кроме того, МВД [Израиля] продлил срок пребывания в Израиле временно перемещенным гражданам Украины до 30 июня этого года", – подчеркнули украинские дипломаты.

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