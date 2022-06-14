Зеленский: Мы тоже не хотим, чтобы Шольц просто приехал сфотографироваться. Ему нужно принять решение, с кем он

По его словам, определенный скептицизм в отношениях между руководством Германии и Украиной появился до полномасштабного вторжения и Шольц не несет за него личной ответственности. Но сейчас принципиально преодолеть его на фоне обсуждения возможного членства Украины в ЕС и НАТО.

"Нам нужно, чтобы канцлер Шольц заверил нас, что Германия поддержит Украину. Он и его правительство должны принять решение: нельзя пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией, вы должны сами выбрать, где расставить приоритеты", – считает Зеленский.

Журналисты ZDF напомнили, что накануне, комментируя возможный приезд в Киев, Шольц заявил, что не хочет, "чтобы это была просто фотосессия".

"Мы тоже не хотим, чтобы он просто приехал сфотографироваться. Вероятно, он имеет в виду, что мы надеемся на военную поддержку Украины со стороны Германии. Я думаю, он имеет в виду это. Кроме того, я рассчитываю, что он лично поддержит нас и что он лично уверен, что Украина может вступить в ЕС и статус кандидата будет предоставлен Украине уже в июне", – ответил президент.

По его словам, он ждет от Шольца "проявления уверенности". Не менее важными остаются вопросы санкций в отношении РФ и "все вопросы безопасности, в которых Германия хорошо разбирается".

"Думаю, немецкий народ понимает, в какой сложной ситуации сейчас его руководство, потому что есть много разных вызовов. Я могу это понять. И тем не менее я рассчитываю на поддержку", – отметил Зеленский.