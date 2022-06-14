Зеленский: Мы тоже не хотим, чтобы Шольц просто приехал сфотографироваться. Ему нужно принять решение, с кем он

По его словам, определенный скептицизм в отношениях между руководством Германии и Украиной появился до полномасштабного вторжения и Шольц не несет за него личной ответственности. Но сейчас принципиально преодолеть его на фоне обсуждения возможного членства Украины в ЕС и НАТО.
"Нам нужно, чтобы канцлер Шольц заверил нас, что Германия поддержит Украину. Он и его правительство должны принять решение: нельзя пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией, вы должны сами выбрать, где расставить приоритеты", – считает Зеленский.
Журналисты ZDF напомнили, что накануне, комментируя возможный приезд в Киев, Шольц заявил, что не хочет, "чтобы это была просто фотосессия".
"Мы тоже не хотим, чтобы он просто приехал сфотографироваться. Вероятно, он имеет в виду, что мы надеемся на военную поддержку Украины со стороны Германии. Я думаю, он имеет в виду это. Кроме того, я рассчитываю, что он лично поддержит нас и что он лично уверен, что Украина может вступить в ЕС и статус кандидата будет предоставлен Украине уже в июне", – ответил президент.
По его словам, он ждет от Шольца "проявления уверенности". Не менее важными остаются вопросы санкций в отношении РФ и "все вопросы безопасности, в которых Германия хорошо разбирается".
"Думаю, немецкий народ понимает, в какой сложной ситуации сейчас его руководство, потому что есть много разных вызовов. Я могу это понять. И тем не менее я рассчитываю на поддержку", – отметил Зеленский.
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет приехать в Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом написало 11 июня Bild am Sonntag со ссылкой на источники в правительственных кругах Франции и Украины. По информации издания, политики планируют совместную поездку перед саммитом G7 в конце июня. По данным итальянской газеты La Stampa, визит назначен на 16 июня.
17 мая в эфире телеканала RTL News Шольц заявил, что хочет приехать в Украину, но не с целью сделать фотосессию, а чтобы сообщить о важных решениях. "Я не собираюсь присоединяться к людям, которые делают что-то на короткое время, для фотосессии, а только к тем, кто делает конкретные вещи", – сказал канцлер.