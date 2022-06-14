Шольц объявил о "существенном расширении" оборонной помощи Украине

"Мы существенно расширяем нашу поддержку. Мы поставим Украине в том числе современную систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии", – сказал Шольц.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Издание Bild сообщало, что Шольц планирует приехать в Киев в июне вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги. Эту информацию подтверждают источники Spiegel в немецком и украинском правительствах. По данным итальянской газеты La Stampa, визит назначен на 16 июня.