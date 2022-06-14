Шольц объявил о "существенном расширении" оборонной помощи Украине

"Мы существенно расширяем нашу поддержку. Мы поставим Украине в том числе современную систему противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии", – сказал Шольц.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Издание Bild сообщало, что Шольц планирует приехать в Киев в июне вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Италии Марио Драги. Эту информацию подтверждают источники Spiegel в немецком и украинском правительствах. По данным итальянской газеты La Stampa, визит назначен на 16 июня.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружию в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину. Однако в апреле Bild написало, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.
28 апреля немецкий Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине.
Но в конце мая издание Welt сообщило, что с конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого, даже легкого, вооружения – только мины, запчасти для пулеметов, воспламенители, радиоприемники, ручные гранаты и т. д.
1 июня во время выступления в парламенте ФРГ Шольц анонсировал поставки систем ПВО IRIS-T, которые просила Украина. Он заявил, что с их помощью Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". В МИД Германии уточнили, что их поставка может занять месяцы.
По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, спустя более чем 100 дней после масштабного нападения РФ Украина не получила от Германии ни одной единицы тяжелой техники, несмотря на обещания поставить гаубицы Panzerhaubitze 2000, зенитные самоходные установки Gepard.
Кроме того, по данным СМИ, Германия не разрешила Испании передать Украине танки Leopard-2 немецкого производства и затянула реализацию схемы обмена, по которой Греция передаст Украине бронетранспортеры БМП-1, а взамен получит БМП Marder от ФРГ.