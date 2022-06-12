Германия не разрешила Испании передать Украине 40 танков Leopard-2 – СМИ

По информации журналистов, федеральное правительство Германии предупреждало испанцев в телефонных звонках, что этот шаг "будет отклонением от (хотя и совершенно неформального и неофициального) решения всех западных союзников не поставлять Киеву танки".

По информации Business Insider, официальные лица в Мадриде даже принесли извинения Берлину за созданные проблемы. Теперь речь идет о передаче Украине максимум десяти танков, но и это решение под вопросом.

Spiegel добавляет, что танки 1990-х годов настолько устарели, что будут готовы к передаче Украине только через несколько месяцев.

Издание отмечает, что в условиях, если намерения правительства Испании относительно передачи танков серьезны, то оно не должно так быстро сдаваться.

Ранее кнцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что поставки боевых танков исключены. Однако, по информации Spiegel, на комитете Бундестага по обороне он сказал, что абсолютного принципа в этом направлении нет, так что тема поставок Украине оружия останется публично расплывчитой.

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