Шольц потребовал от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России

Об этом 10 июня в Белграде во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует Der Spiegel.
По словам главы правительства Германии, в ЕС ожидают, что "санкции будут применяться и теми странами, которые продвигаются в процессе вступления в ЕС".
Вучич подтвердил, что Шольц "четко просил Сербию присоединиться к санкциям ЕС". Он отметил, что Белград осудил нападение России на Украину, в частности в Генассамблее ООН, но Сербия занимает иную позицию в отношении санкций "по многим причинам".
У сербов "на протяжении столетий были разные отношения с российской стороной", добавил Вучич. Кроме того, Сербия находится в "очень сложной ситуации" с энергоснабжением, подчеркнул президент.
Как отметил Der Spiegel, балканская страна импортирует из России почти весь свой газ.
Сербия получила официальный статус страны – кандидата в члены Евросоюза в 2012-м году. По итогам саммита в 2018 году в Софии Сербии, Македонии, Албании, Черногории, Боснии и Герцеговине, а также Косово была предложена европейская перспектива. Еврокомиссия определила, что Сербия и Черногория, возможно, вступят в ЕС в 2025 году.
После нападения России на Украину 24 февраля Евросоюз ввел против РФ шесть пакетов санкций, последний – в начале июня.
Сербия отказывается вводить санкции против России после полномасштабного вторжения РФ. В МИД Украины выражали разочарование по этому поводу.
12 марта Сербия впервые присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в 2014 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сообщников. Координатор рабочей группы Национальной конвенции ЕС Игорь Новакович подчеркнул, что "это первый раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС в пользу Украины".
23 мая на ежегодной конференции в Тиране государства Адриатико-ионического региона, в том числе Сербия, приняли декларацию, в которой описали вторжение России в Украину как "незаконное и неоправданное".