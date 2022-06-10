Шольц потребовал от Сербии присоединиться к санкциям ЕС против России

Об этом 10 июня в Белграде во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитирует Der Spiegel.

По словам главы правительства Германии, в ЕС ожидают, что "санкции будут применяться и теми странами, которые продвигаются в процессе вступления в ЕС".

Вучич подтвердил, что Шольц "четко просил Сербию присоединиться к санкциям ЕС". Он отметил, что Белград осудил нападение России на Украину, в частности в Генассамблее ООН, но Сербия занимает иную позицию в отношении санкций "по многим причинам".

У сербов "на протяжении столетий были разные отношения с российской стороной", добавил Вучич. Кроме того, Сербия находится в "очень сложной ситуации" с энергоснабжением, подчеркнул президент.

Как отметил Der Spiegel, балканская страна импортирует из России почти весь свой газ.

Сербия получила официальный статус страны – кандидата в члены Евросоюза в 2012-м году. По итогам саммита в 2018 году в Софии Сербии, Македонии, Албании, Черногории, Боснии и Герцеговине, а также Косово была предложена европейская перспектива. Еврокомиссия определила, что Сербия и Черногория, возможно, вступят в ЕС в 2025 году.