Сербия подписала декларацию о "неоправданном вторжении" России в Украину

Сербия отказывается вводить санкции против России после полномасштабного вторжения РФ в Украину Фото: depositphotos.com

Декларацию подписали Хорватия, Словения, Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания и Сан-Марино. В ней перечислено 25 пунктов, первый из которых касался войны на Украине.

"Мы, представители правительств [...], самым решительным образом сожалеем о незаконной и необоснованной агрессии России против Украины [...]. Подтверждаем нашу приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – говорится в документе.

Декларация не является юридически обязывающим документом и лишь выражает совместную политическую позицию подписавших ее сторон, отмечает Euractiv.