Сербия подписала декларацию о "неоправданном вторжении" России в Украину

Декларацию подписали Хорватия, Словения, Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания и Сан-Марино. В ней перечислено 25 пунктов, первый из которых касался войны на Украине.
"Мы, представители правительств [...], самым решительным образом сожалеем о незаконной и необоснованной агрессии России против Украины [...]. Подтверждаем нашу приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – говорится в документе.
Декларация не является юридически обязывающим документом и лишь выражает совместную политическую позицию подписавших ее сторон, отмечает Euractiv.
Сербия отказывается вводить санкции против России после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В МИД Украины выражали разочарование по этому поводу.
12 марта страна впервые присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в 2014 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сообщников. Координатор рабочей группы Национальной конвенции ЕС Игорь Новакович подчеркнул, что "это первый раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС в пользу Украины".