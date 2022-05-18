В Сербии массово поступают сообщения о возможных взрывах, премьер связала это с давлением из-за невведения санкций против РФ

"Мы единственная страна в Европе, которая не вводила санкции против России, на нас оказывается давление невероятное изо дня в день, и эти сообщения о бомбах являются давлением из-за границы в связи с невведением санкций против РФ", – сказала Брнабич.

По ее словам, сообщения о взрывах были "тщательно спланированы" и, "бесспорно", поступали из-за границы.

К такому мнению Брнабич привел тот факт, что сообщение о возможном взрыве было направлено даже в Белградский тропикариум, о существовании которого, по словам премьера, большинство граждан даже не подозревают.

Премьер добавила, что не вводить санкции против России – "чрезвычайно дорого", поскольку из-за невведения санкций от сотрудничества с Сербией отказываются инвесторы.

Брнабич также заявила, что Сербия является единственной страной, "уважающей принципы международного права", пишет N1.

По данным премьера, угрозы в Сербии по электронной почте были направлены в более чем 90 учреждений, включая офис президента, школы, торговые центры, рестораны, зоопарк Белграда и футбольный стадион, сообщает Reuters.

В ходе обыска учреждений взрывные устройства не обнаружили.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что взрывы были частью "специальной войны против страны", добавив, что полиция ведет расследование.

17 апреля президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил, что Украина якобы причастна к сообщениям о минировании самолетов, летающих в РФ. В МИД Украины опровергли это заявление.