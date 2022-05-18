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В Сербии массово поступают сообщения о возможных взрывах, премьер связала это с давлением из-за невведения санкций против РФ

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Брнабич также заявила, что Сербия является единственной страной, "уважающей принципы международного права"
Брнабич также заявила, что Сербия является единственной страной, "уважающей принципы международного права"
Фото: ЕРА

В Сербии массово поступают сообщения о возможных взрывах в разных учреждениях. Премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что это давление из-за границы после отказа Сербии вводить санкции против России, сообщил 17 мая N1.

"Мы единственная страна в Европе, которая не вводила санкции против России, на нас оказывается давление невероятное изо дня в день, и эти сообщения о бомбах являются давлением из-за границы в связи с невведением санкций против РФ", – сказала Брнабич.

По ее словам, сообщения о взрывах были "тщательно спланированы" и, "бесспорно", поступали из-за границы.

К такому мнению Брнабич привел тот факт, что сообщение о возможном взрыве было направлено даже в Белградский тропикариум, о существовании которого, по словам премьера, большинство граждан даже не подозревают.

Премьер добавила, что не вводить санкции против России – "чрезвычайно дорого", поскольку из-за невведения санкций от сотрудничества с Сербией отказываются инвесторы.

Брнабич также заявила, что Сербия является единственной страной, "уважающей принципы международного права", пишет N1.

По данным премьера, угрозы в Сербии по электронной почте были направлены в более чем 90 учреждений, включая офис президента, школы, торговые центры, рестораны, зоопарк Белграда и футбольный стадион, сообщает Reuters.

В ходе обыска учреждений взрывные устройства не обнаружили.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что взрывы были частью "специальной войны против страны", добавив, что полиция ведет расследование.

17 апреля президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил, что Украина якобы причастна к сообщениям о минировании самолетов, летающих в РФ. В МИД Украины опровергли это заявление.

Контекст:

Сербия отказывается вводить санкции против России после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В МИД Украины выражали разочарование по этому поводу.

12 марта страна впервые присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в 2014 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сообщников. Координатор рабочей группы Национальной конвенции ЕС Игорь Новакович подчеркнул, что "это первый раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС в пользу Украины".

Теги: Россия, взрыв, санкции, Сербия, Александр Вучич, президент, Белград, взрывы, бомба, Ана Брнабич, премьер-министр, давление
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