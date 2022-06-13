ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц планирует приехать в Киев вместе с Макроном и Драги – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макрон и Шольц не приезжали в Украину после начала полномасштабной войны
Макрон и Шольц не приезжали в Украину после начала полномасштабной войны
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет приехать в Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом написало 11 июня Bild am Sonntag со ссылкой на источники в правительственных кругах Франции и Украины.

По информации издания, политики планируют совместную поездку перед саммитом G7 в конце июня.

Bild am Sonntag обращает внимание, что Шольц до последнего времени избегал посещения Украины.

В то же время на прошлой неделе он путешествовал по Западным Балканам, чтобы продемонстрировать поддержку Косово, Сербии, Албании, Северной Македонии, Черногории и Боснии на их пути к вступлению в ЕС.

Отмечается, что Макрон был согласен на визит только после парламентских выборов во Франции, которые состоятся 12 июня. Идея привлечь главу итальянского правительства третьей стороной исходила, по данным издания, от Франции. 

CNN сообщал со ссылкой на источник, что Макрон может принять решение о посещении Украины после решения Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Саммит "Большой семерки" запланирован на 26−28 июня. Саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза – 23–24 июня. 

Контекст:

Лидеры ключевых стран ЕС не были в Украине после начала полномасштабной войны. 

Шольц заявлял, что хочет посетить Киев только с конкретной целью, "не для фотосессии".

Макрон 3 июня говорил, что не исключает своего визита в Украину в ближайшее время, но заявлял, что готов посетить Украину только в том случае, если это принесет пользу. "Я готов поехать в Киев или любой другой город Украины, но я не буду делать это только для того, чтобы посетить посольство", – сказал он.

Теги: Германия, Франция, Италия, саммит G7, Эммануэль Макрон, визит, Марио Драги, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник
  Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора
  Артур Гаспарян о травле Пугачевой и Галкина: Это паранормальная действительность, с которой не сталкивались даже во времена красного террора
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото
"Как глисты навстречу заду". Серга в новом стихотворении о Дне России высмеял российские устои. Видео
"Как глисты навстречу заду". Серга в новом стихотворении о Дне России высмеял российские устои. Видео
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима
"Хотят заработать все, а дальше спрятаться и жить так, чтобы никто не трогал". Продюсер Поляковой высказался о Повалий, Тодоренко и Лорак
"Хотят заработать все, а дальше спрятаться и жить так, чтобы никто не трогал". Продюсер Поляковой высказался о Повалий, Тодоренко и Лорак
  "Будут жить и станут круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча". "Ногу свело!" в День России посвятила новую песню Украине. Видео
  "Будут жить и станут круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча". "Ногу свело!" в День России посвятила новую песню Украине. Видео
"Какая красивая". Dzidzio показал свою племянницу
"Какая красивая". Dzidzio показал свою племянницу
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
"Это мое окончательное решение". Экс-жена Богдана рассталась с "Холостяком" Заливако
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях"
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях"
"Это создаст прецедент для моего народа. В Африке всегда были короли и королевы". Шаман Варретт высказался о браке с принцессой Норвегии
"Это создаст прецедент для моего народа. В Африке всегда были короли и королевы". Шаман Варретт высказался о браке с принцессой Норвегии
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа
Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео
Нино Катамадзе спела для украинских защитников в метро. Видео
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Удивительно вкусный и нежный турецкий кекс". Саливанчук поделилась рецептом
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Геть з України, москаль некрасівий!" Сердючка спела для украинских защитников в метро. Видео
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
"Oops, they did it again". Мадонна и Бритни Спирс спустя почти 20 лет повторили поцелуй в губы. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (120020)
2
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (40256)
3
"Они смотрятся просто идеально вместе". Бритни Спирс в третий раз вышла замуж. Певица пригласила на свадьбу Мадонну и Пэрис Хилтон. Фото (40036)
4
"Без кубиков, но зато с яйцами", "Красавец. Честный человек". Проживающий в Израиле Галкин показал пляжное фото (25857)
5
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (17739)
6
"Хуже, чем это, я еще не видела", "Страшнее и страшнее". Лолита шокировала сеть новой стрижкой (17660)
7
"Буду бороться за тебя всегда". Жена командира полка "Азов" Прокопенко опубликовала портрет мужа (17537)
8
Тина Кароль показала родителей и старшего брата на редком семейном фото (16723)
 
 
 
 