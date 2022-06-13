Шольц планирует приехать в Киев вместе с Макроном и Драги – СМИ

Макрон и Шольц не приезжали в Украину после начала полномасштабной войны Фото: EPA

По информации издания, политики планируют совместную поездку перед саммитом G7 в конце июня.

Bild am Sonntag обращает внимание, что Шольц до последнего времени избегал посещения Украины.

В то же время на прошлой неделе он путешествовал по Западным Балканам, чтобы продемонстрировать поддержку Косово, Сербии, Албании, Северной Македонии, Черногории и Боснии на их пути к вступлению в ЕС.

Отмечается, что Макрон был согласен на визит только после парламентских выборов во Франции, которые состоятся 12 июня. Идея привлечь главу итальянского правительства третьей стороной исходила, по данным издания, от Франции.

CNN сообщал со ссылкой на источник, что Макрон может принять решение о посещении Украины после решения Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Саммит "Большой семерки" запланирован на 26−28 июня. Саммит ЕС, на котором будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза – 23–24 июня.