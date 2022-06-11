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Веллер: Макрон сам по себе никто, за ним стоят серьезные ребята. На каждого европейского лидера есть компромат

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Макрон стал президентом Франции в мае 2017 года
Макрон стал президентом Франции в мае 2017 года
Фото: ЕРА

Западные политики, в числе которых президент Франции Эммануэль Макрон, являются не самостоятельными и зависят в том числе от российских спецслужб. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский писатель Михаил Веллер.

"Западно-европейские политики, к нашему величайшему прискорбию, давно подлы и продажны, их интересуют следующие выборы и сохранение у власти. Их не интересует благо своих стран и благо человечества. [...] Вне всякого сомнения, российские спецслужбы бдят, и уж им-то денег отваливают немеряно", – сказал он.

Писатель отметил, что деньги, получаемые спецслужбами, "шли и на то, чтобы сажать на крючок западных политиков и западных лидеров".

"Что касается Макрона. Макрон – сам по себе никто, вы понимаете. За Макроном стоят серьезные-серьезные ребята. [...] За ними стоят серьезные круги, за ними всеми, строго говоря, стоит Всемирный экономический форум, вот в чем дело. А на крючках они сидят очень просто – потому что на каждого есть компромат и каждому нужны деньги", – объяснил Веллер.

В том же контексте он упомянул и уже бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Макрон стал президентом Франции в мае 2017 года.

В 2022 году переизбран на эту должность.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, выборы, Михаил Веллер, деньги, политика, спецслужбы, президент, компромат, писатель, Эммануэль Макрон
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