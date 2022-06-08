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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Украина должна довести противника до состояния, когда он уже никогда не сможет поднять голову – Веллер

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Веллер Гордону: Дойти до границы и остановиться это не получить гарантий, что когда-нибудь Россия не начнет этого опять
Веллер – Гордону: Дойти до границы и остановиться – это не получить гарантий, что когда-нибудь Россия не начнет этого опять
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Российский писатель Михаил Веллер считает, что Россия, если ей не нанести существенного поражения в нынешней войне, через время может вновь начать агрессию. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский писатель Михаил Веллер.

"Насколько я понимаю, задача Украины как государства, украинской армии – это выйти на свои границы, какие они были в советские времена, проверенные в 1991 году в Беловежской пуще, и там остановиться. Такие ограниченные задачи всегда немного порочны. Потому что еще в древнем мире знали: если у тебя случается война с противником и ты полагаешь, что он опасен и ты в состоянии победить, ты должен довести его до состояния, когда он не уже никогда не сможет поднять голову, уже никогда не сможет представлять для тебя угрозу. Дойти до границы и остановиться – это не получить гарантий, что когда-нибудь Россия не начнет этого опять", – убежден Веллер.

Он считает, что Украине удастся восстановить свою территориальную целостность, а Россию рано или поздно ждет распад.

При этом, по мнению писателя, Россия без проблем откажется от Донбасса. 

"В России эти ребята наверху прекрасно понимают, что Донбасс абсолютно разорен, что с Донбасса эти твари вывезли все, что можно, что нужно уйти оттуда и уже как-то начать мириться с так называемым мировым сообществом", – сказал Веллер.

С Крымом, который Россия оккупировала в 2014 году, ситуация сложнее, считает он. По мнению Веллера, для России могло бы стать выходом предложение "взять Крым в аренду" на какое-то время и при этом признать, что это суверенная территория Украины. Писатель отметил, что такие прецеденты в истории уже были – в 1898 году Великобритания взяла в аренду Гонконг сроком на 99 лет. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия ведет войну против Украины с 2014 года, когда она оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Все это время Кремль не признавал своего присутствия на востоке Украины. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Он называет это "спецоперацией".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ не примет никакого исхода войны с Россией, кроме победы. "Победа будет очень сложной... Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет все не отдать", – сказал президент.

Он объяснил, что будет считать победой выход на позиции до 24 февраля, "это будет говорить о том, что они нас не захватили и мы отстояли нашу землю". После этого, по мнению президента, должны начаться переговоры с Россией о деоккупации остальной части территории Украины. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Великобритания, Донбасс, оккупация, агрессия, Михаил Веллер, Гонконг, российская агрессия, война России против Украины
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