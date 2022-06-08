Украина должна довести противника до состояния, когда он уже никогда не сможет поднять голову – Веллер

Веллер – Гордону: Дойти до границы и остановиться – это не получить гарантий, что когда-нибудь Россия не начнет этого опять Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Насколько я понимаю, задача Украины как государства, украинской армии – это выйти на свои границы, какие они были в советские времена, проверенные в 1991 году в Беловежской пуще, и там остановиться. Такие ограниченные задачи всегда немного порочны. Потому что еще в древнем мире знали: если у тебя случается война с противником и ты полагаешь, что он опасен и ты в состоянии победить, ты должен довести его до состояния, когда он не уже никогда не сможет поднять голову, уже никогда не сможет представлять для тебя угрозу. Дойти до границы и остановиться – это не получить гарантий, что когда-нибудь Россия не начнет этого опять", – убежден Веллер.

Он считает, что Украине удастся восстановить свою территориальную целостность, а Россию рано или поздно ждет распад.

При этом, по мнению писателя, Россия без проблем откажется от Донбасса.

"В России эти ребята наверху прекрасно понимают, что Донбасс абсолютно разорен, что с Донбасса эти твари вывезли все, что можно, что нужно уйти оттуда и уже как-то начать мириться с так называемым мировым сообществом", – сказал Веллер.

С Крымом, который Россия оккупировала в 2014 году, ситуация сложнее, считает он. По мнению Веллера, для России могло бы стать выходом предложение "взять Крым в аренду" на какое-то время и при этом признать, что это суверенная территория Украины. Писатель отметил, что такие прецеденты в истории уже были – в 1898 году Великобритания взяла в аренду Гонконг сроком на 99 лет.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube