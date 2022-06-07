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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Веллер: Украина свою территорию отстоит, а Россия развалится на части

 
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Веллер Гордону: Россия сейчас, за исключением придурка, не знает, как восстановить статус-кво
Веллер – Гордону: Россия сейчас, за исключением придурка, не знает, как восстановить статус-кво
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Российский писатель Михаил Веллер считает, что Украина одержит победу в войне, которую против нее развязала Россия, и восстановит свою территориальную целостность. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Чем кончится война? Украина, разумеется, свою территорию отстоит. Потому что Россия сейчас, за исключением придурка, не знает, как восстановить статус-кво, чтобы уже все было хорошо, – считает писатель. – Кроме того, что дело Украины правое, сил тоже хватит. "Несчастная" русская армия – боже мой, боже мой! С одной стороны убивает невинных людей, с другой  это же какие-то жертвы природы, жертвы политической системы". 

По мнению Веллера, в Украине сейчас происходят судьбоносные для всей мировой цивилизации процессы. 

"Нынешний мировой цивилизационный процесс сейчас на изломе, в экстремальной ситуации. Это очень важно. Вот как много лет говорили, что происходящее в Израиле  не само по себе, это форпост нашей иудее-христианской цивилизации там, так и сейчас Украина весь этот процесс действительно испытывает на прочность – обнажаются люди, обнажаются течения, обнажаются политики", – сказал писатель. 

Россию в результате всех этих процессов, убежден он, ждет распад.

"Россия развалится на части сама. Эту огромную территорию будет просто некем держать, будет некем ее контролировать. Кроме того, в ней исчезнет надобность. Зачем? Уже сейчас огромная территория России ничего не дает, потому что колоссальные природные богатства все равно разворовываются, интеллектуального потенциала, который можно продавать, не будет", – подчеркнул Веллер.

По его мнению, рано или поздно регионы, богатые на полезные ископаемые, захотят отделиться.  

"Люди, которые стоят во главе западных, центральных регионов [России], Сибири, где нефть, газ, никель, медь, алюминий, уголь, огромные реки, не могут не думать о следующем: "На черта нам остальные пространства с этими алкоголиками, бездельниками, вырожденцами, да мы бы здесь!.. Нам мы хватило тех самых 1015 млн человек, [цитату] о которых приписывают [бывшему премьер-министру Великобритании] Маргарет Тэтчер, которая отродясь ничего подобного не говорила, это ей приписывают российские журналисты, – и мы тогда прекрасно будем жить (в 2018 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сослалась на цитату Тэтчер, которая якобы говорила, что экономически целесообразным является проживание на территории России только 15 млн человек, позже оказалось, что это фейковая цитата. "ГОРДОН")". А когда что-то логично и люди должны этого хотеть, то оно обязательно сбывается. Чуть раньше или чуть позже. Мы не можем предугадать, каким именно образом, но то, что вода стечет вниз к морю, – безусловно", – спрогнозировал Веллер, подчеркнув, что будущее России печально. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня – 104-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. За время полномасштабной войны российская армия захватила часть территории Украины на севере, юге и востоке. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке. Сейчас оккупанты удерживают часть Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. С 2014 года под российской оккупацией находится украинский полуостров Крым. 

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ не примет никакого исхода войны с Россией, кроме победы. "Победа будет очень сложной. Она будет кровавой, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом, потому что есть вещи, которые мы не сможем завершить иначе, как за столом переговоров. Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет все не отдать", – сказал президент

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Михаил Веллер, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины
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