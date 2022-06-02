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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Война закончится, когда кончатся патроны. Третья мировая война не может закончиться за три месяца

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Пугачев: Эта война изменила архитектуру мира
Пугачев: Эта война изменила архитектуру мира
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий во Франции российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что война России против Украины изначально не могла быстро закончиться.

"Я думал, что эта война надолго, и говорил об этом. Мне не казалось, что она закончится быстро. Потому что она закончится, когда кончатся патроны. Грубо говоря", – отметил Пугачев.

По его словам, противостояние Украины и РФ – это "в каком-то смысле" Третья мировая война.

"А Третья мировая война не может закончиться за три месяца. Особенно учитывая, что каких-то кадровых перемен, в том числе президентов двух стран, не произошло. Хотя много чего происходит вокруг. Эта война изменила архитектуру мира – за три месяца, что очень быстро", – подчеркнул Пугачев.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 30 850 оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, третья мировая война, война России против Украины, Сергей Пугачев
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