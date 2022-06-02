Пугачев: Война закончится, когда кончатся патроны. Третья мировая война не может закончиться за три месяца

"Я думал, что эта война надолго, и говорил об этом. Мне не казалось, что она закончится быстро. Потому что она закончится, когда кончатся патроны. Грубо говоря", – отметил Пугачев.

По его словам, противостояние Украины и РФ – это "в каком-то смысле" Третья мировая война.

"А Третья мировая война не может закончиться за три месяца. Особенно учитывая, что каких-то кадровых перемен, в том числе президентов двух стран, не произошло. Хотя много чего происходит вокруг. Эта война изменила архитектуру мира – за три месяца, что очень быстро", – подчеркнул Пугачев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)