Блогер Золкин: По моим ощущениям, война закончится к концу года. Если крякнет Путин – раньше

"В этой войне, безусловно, победит Украина. В этой войне уже победила Украина, потому что вся Украина объединилась на сегодняшний день, даже те, кто были где-то там лояльны к России, какие-то были споры еще – их уже нет, мы единый народ, мы уже им стали за эти три месяца", – сказал блогер.

По его словам, победа Украины "не обговаривается" так же, как и "крах России в результате этой войны".

"Здесь много зависит, конечно, от санкций, от наших западных партнеров, как они – продолжат ли они свою политику, не пойдут ли на попятную, на какие-то договорняки ради своих интересов. Но, по моему мнению, эта война должна закончиться где-то в течение года, хотя бы острая фаза должна закончиться и все это должно утихнуть", – объяснил Золкин.

Он считает, что "если, например, крякнет [президент России Владимир] Путин – в конце концов случится это, – конечно, может произойти [окончание войны] еще раньше".

"Это даст возможность россиянам ("серым кардиналам") сказать, что "это он виноват во всем, это он все затеял, тут больше никто ни при чем, а нам вся эта "спецоперация" вообще ни к чему". Ну и "продать" какую-то "победу" своему плебсу, рассказав, что они что-то денацифицировали уже. В общем, это все закончить. Хотя денацифицировать им нужно, конечно, себя", – заявил Золкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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