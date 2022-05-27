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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Блогер Золкин: По моим ощущениям, война закончится к концу года. Если крякнет Путин – раньше

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Золкин считает, что Украина уже победила в войне против России
Золкин считает, что Украина уже победила в войне против России
Фото: ЕРА

В 2022 году Украина выиграет войну с Россией. Такое мнение украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными российскими военнослужащими, выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"В этой войне, безусловно, победит Украина. В этой войне уже победила Украина, потому что вся Украина объединилась на сегодняшний день, даже те, кто были где-то там лояльны к России, какие-то были споры еще – их уже нет, мы единый народ, мы уже им стали за эти три месяца", – сказал блогер.

По его словам, победа Украины "не обговаривается" так же, как и "крах России в результате этой войны".

"Здесь много зависит, конечно, от санкций, от наших западных партнеров, как они – продолжат ли они свою политику, не пойдут ли на попятную, на какие-то договорняки ради своих интересов. Но, по моему мнению, эта война должна закончиться где-то в течение года, хотя бы острая фаза должна закончиться и все это должно утихнуть", – объяснил Золкин.

Он считает, что "если, например, крякнет [президент России Владимир] Путин – в конце концов случится это, – конечно, может произойти [окончание войныеще раньше".

"Это даст возможность россиянам ("серым кардиналам") сказать, что "это он виноват во всем, это он все затеял, тут больше никто ни при чем, а нам вся эта "спецоперация" вообще ни к чему". Ну и "продать" какую-то "победу" своему плебсу, рассказав, что они что-то денацифицировали уже. В общем, это все закончить. Хотя денацифицировать им нужно, конечно, себя", – заявил Золкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении России в Украину. Целью "спецоперации", как официально называют в России войну против Украины, в Москве называют некие "денацификацию" и "демилитаризацию".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, война, оккупация, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, блогер, российские оккупанты, Владимир Золкин
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