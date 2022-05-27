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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Блогер Золкин: Родственники пленных российских солдат иногда разочарованы, что те остались в живых. Тут компенсация была на носу, а он живой

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Точное число российских пленных не озвучивается
Точное число российских пленных не озвучивается
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинский блогер Владимир Золкин, который записывает видео с пленными российскими военнослужащими, сообщил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что у некоторых родственников пленных чувствуется разочарование в связи с тем, что их родные не погибли.

Гордон спросил Золкина, нет ли у него ощущения, что родителям и женам пленных российских солдат "по большому счету часто все равно, что с ними будет дальше".

"Очень даже есть у меня такое ощущение. И очень часто у меня есть такое ощущение. Я вообще иногда чувствую, слышу, что люди как-то немножко разочарованы, что тот [родственникостался в живых, потому что тут компенсация на носу была, 5 млн [руб., это около 2,3 млн грн], а он живой. "Что это такое? Зачем? Непорядок", – сказал блогер.

Он отметил, что не понимает "полного безразличия" россиян к своим детям.

"Мама не успевает у сына спросить: "Как здоровье, сынок? Ты как?" Два месяца не слышала ничего, не знала вообще, что с ним. И вместо того, чтобы спросить "как здоровье?", на замечание сына, что здесь все не так, как говорят по телевизору (с чего он начал говорить с ней), она начинает рассказывать российскую пропаганду, [...] что его там зазомбировали", – объяснил Золкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину и назвал это "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины. В РФ войну называют "спецоперацией".

Золкин снял около 200 интервью с пленными российскими военными. Сейчас на его канал подписаны более 400 тыс. человек. Некоторые его видео с участием пленных набирают по 1–2 млн просмотров. 

Сколько пленных российских военных находится в Украине, точно неизвестно. В начале апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила о примерно 600, но после этого было проведено несколько этапов обмена пленными, также в плен попали новые оккупанты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, пропаганда, военные, плен, пленные, война России против Украины, интервью, блогер, компенсация, родители, мама
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