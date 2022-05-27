Блогер Золкин: Родственники пленных российских солдат иногда разочарованы, что те остались в живых. Тут компенсация была на носу, а он живой

Гордон спросил Золкина, нет ли у него ощущения, что родителям и женам пленных российских солдат "по большому счету часто все равно, что с ними будет дальше".

"Очень даже есть у меня такое ощущение. И очень часто у меня есть такое ощущение. Я вообще иногда чувствую, слышу, что люди как-то немножко разочарованы, что тот [родственник] остался в живых, потому что тут компенсация на носу была, 5 млн [руб., это около 2,3 млн грн], а он живой. "Что это такое? Зачем? Непорядок", – сказал блогер.

Он отметил, что не понимает "полного безразличия" россиян к своим детям.

"Мама не успевает у сына спросить: "Как здоровье, сынок? Ты как?" Два месяца не слышала ничего, не знала вообще, что с ним. И вместо того, чтобы спросить "как здоровье?", на замечание сына, что здесь все не так, как говорят по телевизору (с чего он начал говорить с ней), она начинает рассказывать российскую пропаганду, [...] что его там зазомбировали", – объяснил Золкин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube