ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Блогер Золкин: ОРДЛОвцы спят и видят, как сдаться в плен украинским военным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Золкин: И вот передо мной сидят учитель русского языка, преподаватель кружка информатики и сторож из техникума
Золкин: И вот передо мной сидят учитель русского языка, преподаватель кружка информатики и сторож из техникума
Скриншот: ISLND TV / YouTube

Жители временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которых мобилизовали и заставили воевать против Украины, очень охотно сдаются в плен украинским военнослужащим. Об этом основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными российскими военнослужащими и жителями ОРДЛО.

"Самая интересная история с ОРДЛОвцами. Те только спят и видят, как сдаться в плен. Это же просто какой-то анекдот, когда по сфере образования [в ОРДЛО] пошла разнарядка дать бойцов. И вот передо мной сидят учитель русского языка, преподаватель кружка информатики и сторож из техникума. Их просто достали оттуда, одели в форму и бросили [на фронт]", – рассказал Золкин.

Видео с двумя учителями и сторожем из Горловки Донецкой области блогер опубликовал в конце апреля. Они рассказали, что с еще 10 горловчанами попали в плен в районе Майорска. По словам пленных, в блиндаж, в котором они находились, украинские десантники начали бросать гранаты и их командир заявил, что они сдаются в плен. 

"[Украинские военные] посмеялись с нашей экипировки. Потому что у нас были каски образца 1943-го, 1945-го, 1946 годов... У нас не было ни бронежилетов, ни медицинских пакетов, даже не было на всю позицию санитара. То есть если не дай бог что, если ранило – нечем даже перевязать", – рассказал один из пленных, стрелок Сергей Запорожец (он работает учителем русского языка). 

ВИДЕО
Видео: Volodymyr Zolkin / YouTube

Золкин рассказал, что многие жители ОРДЛО, попавшие в плен, "в страшном сне не представляли, что их сюда отправят".

"Там до такого доходило... Они рассказывали, что их просто использовали для проверки боем, просто бросали на позиции ВСУ, а потом, когда они доходили до этих позиций, обстреливали и их, и ВСУ. Они все хорошо знают о таком отношении к себе. Никакого желания воевать у них не было, многие из них говорят, что хотят остаться в Украине, просят убежище", – рассказал Золкин.

Он подчеркнул, что те жители ОРДЛО, с кем он общался, в основном сдавались в плен добровольно, а не потому, что не было другого выхода. 

"Многие из них действительно оставляли свои позиции ночью, тихонечко уходили, складывали оружие и сдавались. Лично по моему мнению, таким людям необходимо давать убежище, хотя бы только ради того, чтобы показать другим, что так можно. Что можно прийти, спокойно, без боя, сдаться и ничего тебе в Украине не угрожает", – сказал блогер.

Золкин при этом обратил внимание, что у многих из этих людей есть проблемы с самоидентификацией. 

"Когда у них спрашиваешь: "Ты русский или украинец?", они не знают, что ответить. Точно так же они не могут ответить на вопрос: "Вы вообще куда хотите – в Россию или в Украину?" Здесь многие теряются. Но многие – наверное, процентов 30 – четко отвечают: "Я хочу в Украину". Практически все отвечают, что после 2014 года "русский мир" ничего хорошего им не принес  шахты закрывались, цены росли, работы не было", – рассказал блогер. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить принудительную мобилизацию.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова говорила, что после этого на улицах населенных пунктов в ОРДЛО начались облавыПризыву подлежали даже несовершеннолетние курсанты так называемых военных училищ группировок "ДНР" и "ЛНР".

Вначале в ОРДЛО призывали мужчин от 18 до 55 лет, позже возраст "военнообязанных" увеличили до 65 лет

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в ОРДЛО проходят акции протеста против принудительной мобилизации. Такие митинги, в частности, состоялись в мае в Луганске и Ровеньках Луганской области

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, мобилизация, пленные, ДНР, российская агрессия, война России против Украины, ЛНР, ОРДЛО, Владимир Золкин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
"Узнал, что такое радужный флаг". Федишин в поздравлении 11-летнему сыну рассказала о своем скандале с ЛГБТ
"Узнал, что такое радужный флаг". Федишин в поздравлении 11-летнему сыну рассказала о своем скандале с ЛГБТ
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
Принц Чарльз посетил центр для украинских беженцев в Бухаресте и осудил российскую агрессию против Украины
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
  Дорн о своей работе в РФ до начала войны: Это не отменяет украинскости во мне
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
"Вот такой подходит". Тина Кароль назвала "самого желанного мужчину для брака"
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Я спросил: "Стас, ты понимаешь, почему я не сплю?" Мирзоян рассказал о реакции Пьехи на его сообщение после нападения России на Украину
  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео
  "Метро". Группа "Жадан і Собаки" посвятила новую песню детям, которые прятались от обстрелов в харьковском метро. Видео
  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.
  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.
77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта
77-летний отец Меган Маркл госпитализирован после инсульта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (48532)
2
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (46055)
3
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (42485)
4
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (34761)
5
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (27280)
6
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (25577)
7
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США (19854)
8
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото (12671)
 
 
 
 