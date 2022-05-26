Блогер Золкин: ОРДЛОвцы спят и видят, как сдаться в плен украинским военным

Золкин: И вот передо мной сидят учитель русского языка, преподаватель кружка информатики и сторож из техникума Скриншот: ISLND TV / YouTube

"Самая интересная история с ОРДЛОвцами. Те только спят и видят, как сдаться в плен. Это же просто какой-то анекдот, когда по сфере образования [в ОРДЛО] пошла разнарядка дать бойцов. И вот передо мной сидят учитель русского языка, преподаватель кружка информатики и сторож из техникума. Их просто достали оттуда, одели в форму и бросили [на фронт]", – рассказал Золкин.

Видео с двумя учителями и сторожем из Горловки Донецкой области блогер опубликовал в конце апреля. Они рассказали, что с еще 10 горловчанами попали в плен в районе Майорска. По словам пленных, в блиндаж, в котором они находились, украинские десантники начали бросать гранаты и их командир заявил, что они сдаются в плен.

"[Украинские военные] посмеялись с нашей экипировки. Потому что у нас были каски образца 1943-го, 1945-го, 1946 годов... У нас не было ни бронежилетов, ни медицинских пакетов, даже не было на всю позицию санитара. То есть если не дай бог что, если ранило – нечем даже перевязать", – рассказал один из пленных, стрелок Сергей Запорожец (он работает учителем русского языка).

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Видео: Volodymyr Zolkin / YouTube

Золкин рассказал, что многие жители ОРДЛО, попавшие в плен, "в страшном сне не представляли, что их сюда отправят".

"Там до такого доходило... Они рассказывали, что их просто использовали для проверки боем, просто бросали на позиции ВСУ, а потом, когда они доходили до этих позиций, обстреливали и их, и ВСУ. Они все хорошо знают о таком отношении к себе. Никакого желания воевать у них не было, многие из них говорят, что хотят остаться в Украине, просят убежище", – рассказал Золкин.

Он подчеркнул, что те жители ОРДЛО, с кем он общался, в основном сдавались в плен добровольно, а не потому, что не было другого выхода.

"Многие из них действительно оставляли свои позиции ночью, тихонечко уходили, складывали оружие и сдавались. Лично по моему мнению, таким людям необходимо давать убежище, хотя бы только ради того, чтобы показать другим, что так можно. Что можно прийти, спокойно, без боя, сдаться и ничего тебе в Украине не угрожает", – сказал блогер.

Золкин при этом обратил внимание, что у многих из этих людей есть проблемы с самоидентификацией.

"Когда у них спрашиваешь: "Ты русский или украинец?", они не знают, что ответить. Точно так же они не могут ответить на вопрос: "Вы вообще куда хотите – в Россию или в Украину?" Здесь многие теряются. Но многие – наверное, процентов 30 – четко отвечают: "Я хочу в Украину". Практически все отвечают, что после 2014 года "русский мир" ничего хорошего им не принес – шахты закрывались, цены росли, работы не было", – рассказал блогер.

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