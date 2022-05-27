ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Блогер Золкин: Я встречал несколько вменяемых российских лейтенантов, которые приказали своим подопечным сложить оружие и сдаться в плен

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
По словам Золкина, многих оккупантов специально "натравливали", чтобы они не сдавались в плен украинским военным
По словам Золкина, многих оккупантов специально "натравливали", чтобы они не сдавались в плен украинским военным
Фото: ЕРА

Украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными российскими военнослужащими, рассказал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в армии РФ есть офицеры, которые отказывались воевать против Украины и со своими подразделениями сдавались в плен.

По его словам, около половины пленных оккупантов сложили оружие самостоятельно.

"Я бы, наверное, сказал – 50 на 50. Была парочка лейтенантов толковых, вменяемых ребят – я даже удивляюсь, как такие там могли быть, но они есть. Увидев это все – разбитые колонны и так далее, – они брали своих подопечных, понимая, какая на них лежит ответственность, что у них есть подчиненные, что это чьи-то дети, чьи-то родители, – и выводили их, приказывали сложить оружие и выводили на сдачу в плен. И таких примеров было несколько, они подтверждаются другими данными. А были те, которые боялись сдаваться в плен", – отметил Золкин.

По его словам, многих оккупантов специально "натравливали", чтобы они не сдавались в плен.

"Им специально рассказывали, что здесь над ними будут издеваться, что здесь будут жестокие пытки, потому что здесь все одни сплошные нацисты – ни в коем случае нельзя сдаваться в плен. И была такая история, когда три человека идут, их уже взяли в кольцо, и среди них один рассказывает двум другим о том, что ни в коем случае в плен не надо сдаваться, потому что будут издевательства. И, по иронии судьбы или не по иронии судьбы, именно этого человека застрелили, а те двое, которым он рассказывал, попали в плен. И вот они сидят передо мной и говорят, что такое было. Я спрашиваю: "Ну что, издеваются? Бьют?" – "Ну нет, не издеваются и не бьют"… Моя задача – донести до них, вопреки тому, что им там рассказывают, что произошло на самом деле – из уст их же людей. И доходит – плохо, но до некоторых все-таки доходит", – подчеркнул Золкин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину и назвал это "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины. В РФ войну называют "спецоперацией".

Золкин снял около 200 интервью с пленными российскими военными. Сейчас на его канал подписаны более 400 тыс. человек. Некоторые видео с пленными набирают по 1–2 млн просмотров. 

Сколько пленных российских военных находится в Украине, точно неизвестно. В начале апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила о примерно 600, но после этого было проведено несколько этапов обмена пленными, также в плен попали новые оккупанты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, военные, пленные, вторжение, нацисты, война России против Украины, Владимир Золкин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Осадчая рассказала, почему Франция "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
Осадчая рассказала, почему Франция – "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности
Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание
Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание
  "Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь". Билык посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь". Билык посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
"Борюсь на культурном фронте". Гвоздева ответила на критику в соцсети после своего танца
"Борюсь на культурном фронте". Гвоздева ответила на критику в соцсети после своего танца
"Пять дней из 92 я рыдал". Dantes заявил, что никогда не простит россиян
"Пять дней из 92 я рыдал". Dantes заявил, что никогда не простит россиян
В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону
В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании
Умер 60-летний сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер
Умер 60-летний сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер
"Для благого дела надо делать все". Садовый примерил розовую панамку, как у фронтмена Kalush Orchestra, в поддержку розыгрыша для сбора денег на ВСУ
"Для благого дела надо делать все". Садовый примерил розовую панамку, как у фронтмена Kalush Orchestra, в поддержку розыгрыша для сбора денег на ВСУ
Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца
Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца
  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки
  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (38220)
2
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (37457)
3
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (32247)
4
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США (23377)
5
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (21586)
6
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери (15312)
7
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети (11795)
8
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции (10456)
 
 
 
 