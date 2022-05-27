Блогер Золкин: Я встречал несколько вменяемых российских лейтенантов, которые приказали своим подопечным сложить оружие и сдаться в плен

По его словам, около половины пленных оккупантов сложили оружие самостоятельно.

"Я бы, наверное, сказал – 50 на 50. Была парочка лейтенантов толковых, вменяемых ребят – я даже удивляюсь, как такие там могли быть, но они есть. Увидев это все – разбитые колонны и так далее, – они брали своих подопечных, понимая, какая на них лежит ответственность, что у них есть подчиненные, что это чьи-то дети, чьи-то родители, – и выводили их, приказывали сложить оружие и выводили на сдачу в плен. И таких примеров было несколько, они подтверждаются другими данными. А были те, которые боялись сдаваться в плен", – отметил Золкин.

По его словам, многих оккупантов специально "натравливали", чтобы они не сдавались в плен.

"Им специально рассказывали, что здесь над ними будут издеваться, что здесь будут жестокие пытки, потому что здесь все одни сплошные нацисты – ни в коем случае нельзя сдаваться в плен. И была такая история, когда три человека идут, их уже взяли в кольцо, и среди них один рассказывает двум другим о том, что ни в коем случае в плен не надо сдаваться, потому что будут издевательства. И, по иронии судьбы или не по иронии судьбы, именно этого человека застрелили, а те двое, которым он рассказывал, попали в плен. И вот они сидят передо мной и говорят, что такое было. Я спрашиваю: "Ну что, издеваются? Бьют?" – "Ну нет, не издеваются и не бьют"… Моя задача – донести до них, вопреки тому, что им там рассказывают, что произошло на самом деле – из уст их же людей. И доходит – плохо, но до некоторых все-таки доходит", – подчеркнул Золкин.

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