Веллер: Мама Меркель не могла не работать на Штази, а Штази – это КГБ, а у КГБ не бывает бывших

"Здесь наилучший пример – мама Меркель, потому что если Меркель не работала на Штази, то значит, земля наверху, а небо внизу. Меркель не могла не работать на Штази ну по всей своей биографии, по всей своей комсомольской деятельности, по переезду из Германии, откуда свалил ее папа, пастор", – сказал он.

По словам писателя, "пастор мог свалить из западной Германии в восточную только в одном случае – если он работал на восточную разведку и сбежал накануне раскрытия".

"А Штази – это КГБ, а у КГБ не бывает бывших", – считает Веллер.

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