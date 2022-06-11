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Веллер: Мама Меркель не могла не работать на Штази, а Штази – это КГБ, а у КГБ не бывает бывших

 
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Федеральное правительство Германии Меркель возглавляла в течение 16 лет
Федеральное правительство Германии Меркель возглавляла в течение 16 лет
Фото: kremlin.ru

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель наверняка работала на министерство государственной безопасности (Штази) бывшей Германской демократической республики (ГДР). Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский писатель Михаил Веллер, рассуждая о западных политиках и их зависимости от спецслужб в том числе России.

"Здесь наилучший пример – мама Меркель, потому что если Меркель не работала на Штази, то значит, земля наверху, а небо внизу. Меркель не могла не работать на Штази ну по всей своей биографии, по всей своей комсомольской деятельности, по переезду из Германии, откуда свалил ее папа, пастор", – сказал он.

По словам писателя, "пастор мог свалить из западной Германии в восточную только в одном случае – если он работал на восточную разведку и сбежал накануне раскрытия".

"А Штази – это КГБ, а у КГБ не бывает бывших", – считает Веллер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге (на тот момент ФРГ). Когда Ангела была ребенком, ее родители переехали в Темплин (на тот момент ГДР).

ГДР существовала с 1949-го по 1990-й год.

В 2000 году Меркель возглавила партию Христианско-демократический союз (ушла с должности в 2018 году), канцлером Германии была с 2005-го по 2021 год.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Германия, Ангела Меркель, ФРГ, КГБ, Михаил Веллер, Гамбург, спецслужбы, ГДР, писатель, биография, родители
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