Веллер: Мама Меркель не могла не работать на Штази, а Штази – это КГБ, а у КГБ не бывает бывших

"Здесь наилучший пример – мама Меркель, потому что если Меркель не работала на Штази, то значит, земля наверху, а небо внизу. Меркель не могла не работать на Штази ну по всей своей биографии, по всей своей комсомольской деятельности, по переезду из Германии, откуда свалил ее папа, пастор", – сказал он.
По словам писателя, "пастор мог свалить из западной Германии в восточную только в одном случае – если он работал на восточную разведку и сбежал накануне раскрытия".
"А Штази – это КГБ, а у КГБ не бывает бывших", – считает Веллер.
Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге (на тот момент ФРГ). Когда Ангела была ребенком, ее родители переехали в Темплин (на тот момент ГДР).
ГДР существовала с 1949-го по 1990-й год.
В 2000 году Меркель возглавила партию Христианско-демократический союз (ушла с должности в 2018 году), канцлером Германии была с 2005-го по 2021 год.