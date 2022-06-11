Посол Польши: Озвучивались мысли, что нужно спасать чье-то лицо. Пусть отдают России свой Бранденбург или Пиренеи

"Мне кажется, что Россия очень сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники будут давить на нас с целью пойти на уступки. Потому что что для них Донбасс или Луганщина? Озвучивались мысли, что нужно спасать чье-то лицо. Пусть отдают свой Бранденбург или Пиренеи", – сказал дипломат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в мае, говоря об усилиях президента Франции Эммануэля Макрона в прекращении войны РФ против Украины, заявил, что "предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, не очень корректно со стороны тех или иных лидеров". В команде Макрона заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такие предложения делал не только Макрон, но и другие "люди из европейского политического сообщества".

В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ Макрон сказал, что не следует унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий в Украине можно было найти выход из ситуации по дипломатическим каналам.

Зеленский заявил, что не понимает призыва Макрона "не унижать Россию".