Дуда: Меня поражают переговоры Макрона и Шольца с Путиным. Разве Гитлеру давали сохранить лицо?

"Меня поражают все те переговоры, которые сейчас ведутся с Путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры напрасны. Что они делают? Они лишь легитимизируют лицо, которое ответственно за преступления, совершенные российской армией в Украине. Он [президент РФ Владимир] несет за это ответственность. Он принял решение ввести туда [в Украину] войска. Ему подчиняются командиры. Владимир Путин. Кто-то так разговаривал с [лидером нацистской Германии] Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то говорил, что нужно дать Адольфу Гитлеру [возможность] сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы не унизить Адольфа Гитлера? Я не слышал такого", – подчеркнул Дуда.

Он отметил, что любые соглашения должны учитывать интересы Украины.

"Я был бы больше всего заинтересован в том, чтобы украинская оборона получила такую поддержку, с которой смогла бы вытеснить россиян со своей территории. Со всей территории Украинского государства, которая является международно признанной. Все знают, что такое международно признанная территория. Чтобы мы могли восстановить примат международного права, сохранить тот порядок, который был в Европе после 1989 года – который всеми признан и который неоднократно нарушала Россия. Политически признанные на международном уровне границы должны быть восстановлены", – сказал Дуда.

Война России против Украины. Главное (обновляется)