Дуда: Меня поражают переговоры Макрона и Шольца с Путиным. Разве Гитлеру давали сохранить лицо?

"Меня поражают все те переговоры, которые сейчас ведутся с Путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры напрасны. Что они делают? Они лишь легитимизируют лицо, которое ответственно за преступления, совершенные российской армией в Украине. Он [президент РФ Владимир] несет за это ответственность. Он принял решение ввести туда [в Украину] войска. Ему подчиняются командиры. Владимир Путин. Кто-то так разговаривал с [лидером нацистской Германии] Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то говорил, что нужно дать Адольфу Гитлеру [возможность] сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы не унизить Адольфа Гитлера? Я не слышал такого", – подчеркнул Дуда.
Он отметил, что любые соглашения должны учитывать интересы Украины.
"Я был бы больше всего заинтересован в том, чтобы украинская оборона получила такую поддержку, с которой смогла бы вытеснить россиян со своей территории. Со всей территории Украинского государства, которая является международно признанной. Все знают, что такое международно признанная территория. Чтобы мы могли восстановить примат международного права, сохранить тот порядок, который был в Европе после 1989 года – который всеми признан и который неоднократно нарушала Россия. Политически признанные на международном уровне границы должны быть восстановлены", – сказал Дуда.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Le Figaro писало в начале мая, что с декабря 2021 года Макрон и президент РФ Владимир Путин разговаривали "почти 20 раз".
Очередной разговор с Путиным состоялся 28 мая – его Макрон провел совместно с Шольцем, беседа длилась 80 минут. Политики уговаривали президента РФ вывести войска из Украины, разблокировать Черное море для экспорта зерна и пойти на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также освободить защитников "Азовстали". При этом Шольц и Макрон "позитивно оценили приверженность президента России обращению с пленными комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права".
Президент Украины Владимир Зеленский в мае, говоря об усилиях Макрона в прекращении войны РФ против Украины, заявил, что "предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину, не очень корректно со стороны тех или иных лидеров". В команде Макрона заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что такие предложения делал не только Макрон, но и другие "люди из европейского политического сообщества".
В опубликованном 3 июня интервью французским СМИ Макрон сказал, что не следует унижать Россию, чтобы в день прекращения боевых действий в Украине можно было найти выход из ситуации по дипломатическим каналам.