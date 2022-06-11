Макрон может посетить Украину после предоставления ей статуса кандидата на членство в ЕС – СМИ

Макрон был в Украине до полномасштабного вторжения РФ Фото: EPA

"Мы ждем, когда [Европейская] комиссия даст нам свое заключение. Решением может быть предоставление Украине статуса кандидата. По этим параметрам мы определим время визита", – сказал собеседник.

Источник подчеркнул, что Макрон хочет посетить Украину "наиболее полезным для страны образом".