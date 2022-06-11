Макрон может посетить Украину после предоставления ей статуса кандидата на членство в ЕС – СМИ

"Мы ждем, когда [Европейская] комиссия даст нам свое заключение. Решением может быть предоставление Украине статуса кандидата. По этим параметрам мы определим время визита", – сказал собеседник.
Источник подчеркнул, что Макрон хочет посетить Украину "наиболее полезным для страны образом".
Макрон был в Украине с визитом в начале февраля, еще до полномасштабного вторжения РФ.
11 апреля Макрон заявлял, что готов посетить Украину только в том случае, если это принесет пользу. "Я готов поехать в Киев или любой другой город Украины, но я не буду делать это только для того, чтобы посетить посольство", – заявил он.
3 июня президент Франции сказал, что не исключает своего визита в Украину в ближайшее время.