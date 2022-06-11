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Макрон может посетить Украину после предоставления ей статуса кандидата на членство в ЕС – СМИ

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Макрон был в Украине до полномасштабного вторжения РФ
Макрон был в Украине до полномасштабного вторжения РФ
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон может принять решение о посещении Украины после рещения Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщил канал CNN 10 июня со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

"Мы ждем, когда [Европейская] комиссия даст нам свое заключение. Решением может быть предоставление Украине статуса кандидата. По этим параметрам мы определим время визита", – сказал собеседник.

Источник подчеркнул, что Макрон хочет посетить Украину "наиболее полезным для страны образом".

Контекст:

Макрон был в Украине с визитом в начале февраля, еще до полномасштабного вторжения РФ.

11 апреля Макрон заявлял, что готов посетить Украину только в том случае, если это принесет пользу. "Я готов поехать в Киев или любой другой город Украины, но я не буду делать это только для того, чтобы посетить посольство", – заявил он.

3 июня президент Франции сказал, что не исключает своего визита в Украину в ближайшее время.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Франция, евроинтеграция, война России против Украины, Евросоюз, Эммануэль Макрон
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